Sevte&Co, la empresa española que revoluciona el servicio de técnicos a domicilio

jueves, 22 de abril de 2021, 17:52 h (CET)

Sevte&Co ha revolucionado la manera de contratar el servicio técnico en España. La empresa ofrece el servicio de técnicos a domicilio, de manera rápida y sencilla. Cuenta con profesionales en cerrajería, jardinería, electricidad, entre otras disciplinas, de modo que los usuarios pueden contratar los servicios de cualquier técnico desde la página web. Los usuarios solo deben seleccionar la especialidad técnica requerida y plantear el problema. Seguidamente, un técnico especializado contactará con el cliente para valorar el trabajo a realizar y elaborará un presupuesto detallado. Una vez concertada la cita, el equipo técnico se desplazará al domicilio en menos de 24 horas, así se ha visto en sitio relacionado.

Innovación de la mano de Sevte&Co La compañía cuenta con diez años de experiencia en el sector. Decidió entrar en el mercado digital para ampliar el directorio de servicios y, a su vez, facilitar el acceso de los clientes. A través de un sondeo realizado a familias de la ciudad de Alicante y Murcia, se pudo constatar que la incorporación de Sevte&Co en el mundo digital, con novedosas secciones según las especialidades, está siendo de utilidad a quienes necesitan un técnico con urgencia.

Cada sector requiere un técnico especialista en cuestión. Según Sevte&Co, es fundamental saber seleccionar al experto a la hora de contratar un servicio. Contratar al profesional adecuado garantizará un servicio de calidad, ya que conocerá las posibles averías y soluciones, orientará sobre las sustituciones de piezas y mantendrá la empatía con los clientes. Los agentes de Sevte&Co son conscientes de la necesidad de entender la necesidad de los clientes para poder ofrecer soluciones válidas y coherentes.

¿Por qué es importante el mantenimiento técnico? Sevte&Co es una empresa reconocida en España por ofrecer un amplio directorio de servicio de técnicos a domicilio. Los beneficios de este tipo de servicio es que es cómodo de contratar, ya que los servicios están centralizados en un mismo portal web, y los técnicos se desplazan al domicilio en un breve periodo de tiempo.

Los profesionales proporcionan soluciones a averías o problemas que puedan surgir de manera inesperada. No obstante, también recalcan la importancia de solicitar los servicios de manera preventiva. Es decir, hacen énfasis en el hecho de que no es necesario esperar a que un artefacto se dañe o se produzca una avería, sino que hacer un buen mantenimiento es clave para alargar la vida útil.

En relación a esta propuesta de revisiones periódicas, Sevte&Co cuenta con planes de descuentos para los subscritores. Es el caso del servicio premium, que ofrece beneficios como la reducción del precio del servicio o traslados gratuitos del equipo técnico. Cabe recalcar que el servicio premium es válido para todos los servicios técnicos. La misión de Sevte&Co es mejorar el servicio técnico y ofrecer una calidad óptima, con los profesionales más cualificados del sector.

