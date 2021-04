Dija aterriza en España con la garantía de entregar la compra en 10 minutos Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 16:28 h (CET) Dija llega a Madrid con su servicio revolucionario que cuenta con un sistema de garantía único: si la compra no se reparte en 10 minutos, el cliente recibe 3 meses de repartos gratuitos. Dija se posiciona como una de las primeras startups de delivery en ofrecer seguridad laboral a todos sus trabajadores. Todos los empleados de oficina, operaciones y repartidores son empleados en nómina Los madrileños pueden hacer ya la compra online y recibirla inmediatamente gracias al lanzamiento de Dija. La compañía tiene origen londinense siendo fundada en diciembre de 2020 por Alberto Menolascina y Yusuf Saban, que tras haber dirigido varias startups de éxito como Deliveroo, decidieron emprender su propio camino para liderar el cambio del retail dentro de una ciudad. Con esta visión, levantaron una de las rondas más grandes de la historia de Europa en etapa semilla, $20 millones de Blossom Capital, Index Ventures, y Creandum.

La startup británica llega a España con el objetivo de conquistar el mercado de la compra online a domicilio. Ha aterrizado en la capital con 6 micro-centros de distribución, también denominados dark stores, en menos de 2 meses, y cuenta ya con una plantilla de más de 100 personas. Dija, que ya está operativo en Reino Unido y Francia, actualmente cubre el 90% de la zona metropolitana de Madrid con los 6 dark stores repartidos por la ciudad, y próximamente abrirá en Valencia, Barcelona, Málaga y Sevilla. Para quienes les cuesta sacar tiempo para ir al supermercado Dija ofrece la alternativa más innovadora y sostenible del mercado.

David Alonso Martinez, responsable del lanzamiento de Dija en España, comenta: “Dija llega para cambiar la manera en la que los consumidores compran dentro de una ciudad. Queremos hacer la vida más fácil al consumidor, ofreciendo así una experiencia de compra donde puedes pedir a través de la app en menos de 60 segundos y te llegará a casa antes de que puedas darte cuenta. En Dija utilizamos tecnología propietaria, incluyendo algoritmos propios de inteligencia artificial, sobre nuestras operaciones para ser cada día más eficaces”.

La compañía británica prioriza España como el primer país de su internacionalización

Dija tiene el objetivo de abrir en España más de 25 centros en las principales ciudades de España para finales de 2021. Aunque nacida en Londres a finales de 2020, España ha sido el segundo mercado en abrir operaciones como parte de su plan de expansión internacional y espera tener 1.500 empleados en España en diciembre de 2021.

Inmediatez, confianza y sistema de garantía único: si no se reparte en 10 minutos, el cliente recibe 3 meses de repartos gratuitos

Para garantizar la seguridad y la confianza, cada local tiene más de 2.000 productos a un precio competitivo similar al de los supermercados convencionales. Dija utiliza big data para mejorar la eficiencia y para saber las preferencias de compra de los clientes.

La startup tiene como prioridad la sostenibilidad, está invirtiendo en crear su propia flota de e-bikes para garantizar entregas con 0 emisiones. Así mismo, la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores son prioridad para Dija, tanto el equipo directivo, el de operaciones y los repartidores, son empleados en nómina.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.