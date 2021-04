Sevte&Co: Empresa pionera que ofrece servicio técnico a domicilio Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de abril de 2021

La empresa Sevte&Co es pionera en ofrecer servicio técnico a domicilio. Cuenta con profesionales técnicos en las distintas áreas de trabajo y solicitar los servicios está al alcance de un clic. Se basa en el método Apply For You (solicítalo tú mismo), de manera, contratar cualquier servicio técnico es seguro, innovador y fácil. Es importante contratar a expertos en el momento de realizar labores de reparación o mantenimiento el hogar, ya que sin contar con las herramientas o conocimiento necesario, la tarea puede dificultarse, así se ha visto Información y noticias.

Servicios ofrecidos con eficacia Los servicios de Sevte&Co están enfocados en instalaciones y cuidados de hasta un 90% por ciento del hogar, en reparaciones de electrodomésticos, climatización, puertas automáticas, fontanería, electricidad, cerrajería, carpintería, jardinería, limpieza y tratamiento de agua y cristales.

Solicitar los servicios de la empresa es muy sencillo y se realiza a partir de tres pasos. En primer lugar, el usuario debe exponer el problema en un formulario disponible en la página web. A continuación, un técnico especializado se pone en contacto con el cliente y valora el trabajo a realizar. En este momento, es posible concertar una cita para arreglar el problema y el usuario también puede solicitar un presupuesto, que variará según las necesidades a cubrir. Finalmente, una vez completados estos pasos y aceptado el presupuesto, el profesional en el área requerida se dirigirá al hogar en menos de 24 horas. Por tanto, es una manera sencilla de contratar un técnico sin intermediarios.

Sevte&Co contribuye al ahorro de dinero y tiempo La empresa nace con la propuesta de innovar en el mercado del servicio técnico, de la mano de los mejores especialistas. Actualmente, cuenta con más de diez años de experiencia en el sector y garantiza ahorro en tiempo y dinero a los clientes.

Sevte&Co tiene suministros, marcas, empresas y autónomos cualificados del sector, institutos tecnológicos y de desarrollo para otorgar más capacidad de ahorro al cliente. Los presupuestos son ajustados y consiguen que el usuario obtenga un precio de la reparación óptimo.

La diversificación del negocio y el servicio sin intermediarios ha propiciado el auge del negocio. Otro aspecto destacado es la fuerte presencia digital. El emprendimiento de la empresa fue premiado por la Cámara de Comercio de España.

A diferencia de muchas empresas que ofrecen servicios a domicilio, Sevte&Co se adapta al horario del consumidor y cuenta con una disponibilidad de 24 horas. De esta manera, el usuario también ahorra en tiempo y no debe desplazarse. En definitiva, el servicio técnico a domicilio es pionero y cómodo para los usuarios.

