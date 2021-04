Millennials y centennials asocian el consumo de jamón con la felicidad Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 14:57 h (CET) Más del 80% de los millennials y centennials sienten placer al comer jamón ibérico y blanco, según Pablo Contreras de EAE Business School El Congreso Mundial del Jamón, organizado por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) y el Consorcio del Jamón Serrano, ha celebrado la jornada “Millennials y centennials: las nuevas generaciones de consumidores y su relación con el jamón”, en el marco de su plan de actividades de 2021, #EnRutaHaciaElXICMJ.

El presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial del Jamón, Julio Tapiador, en su bienvenida a los más de 150 asistentes, destacó que los consumidores están cambiando notablemente sus hábitos, con un aumento del canal online como opción frecuente de compra. Lo que no ha cambiado es la importancia del formato bocadillo, que continúa siendo clave para el sector.

La jornada contó también con la participación del viceconsejero de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y director general de Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL), Jorge Llorente quien indicó: “tenemos que comunicar la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, el bienestar animal y el desarrollo rural que supone el jamón”, explicó Llorente, como representante de Tierra de Sabor, patrocinador Platino del Congreso Mundial del Jamón.

A continuación, Pablo Contreras, profesor en EAE Business School, presentó los principales drivers de consumo que mueven a las generaciones de millennials (nacidos entre 1980 y 1995) y centennials (nacidos de 1996 en adelante). Estas dos generaciones, que suman casi 16 millones de consumidores, mantienen una estrecha relación con las nuevas tecnologías, son poco accesibles a través de la publicidad convencional y prefieren guiarse por las recomendaciones de amigos o de influencers, según explicó Contreras. También, destacó que “los millennials no quieren ser consumidores pasivos, quieren participar en las decisiones de las marcas y opinar si lo que hace una marca les gusta o no”.

Basándose en una encuesta que ha realizado EAE Business School a 250 personas sobre sus hábitos de consumo y su relación con el jamón, Contreras destaca el gran interés que tienen los millennials y centennials por los productos regionales, incluso más que para la generación X. Asimismo, el profesor indicó que el 88% de las personas encuestadas consumen derivados del cerdo, y más del 80% de los millennials y centennials, sienten placer al comer jamón ibérico y blanco, siendo estos últimos los que más placer experimentan.

Por su parte, Julián González, director de Marketing de ELPOZO Alimentación explicó su visión sobre cómo el sector jamonero se comunica con estos nuevos consumidores. En este sentido, González indicó que “el consumo no se crea ni se destruye, solamente cambia de lugar y se adapta a las restricciones que nos hemos encontrado con la pandemia”, refiriéndose a la importancia de nuevos canales de venta como el delivery o la compra online. Asimismo, González destacó la importancia del vídeo al intentar llegar a las nuevas generaciones de consumidores a través de redes sociales como Instagram o TikTok y de las plataformas de vídeo on demand como Netflix.

El Congreso Mundial del Jamón cuenta con el patrocinio y colaboración de Tierra de Sabor, como patrocinador Platino; la Asociación Segoviana de Industrias de la Carne (AICA), Legado Ibérico de ELPOZO, como patrocinadores Oro; y Alimentos de España- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y 3 Claveles de Bueno Hermanos, S.A., como Plata.

Sobre el XI Congreso Mundial del Jamón

El XI Congreso Mundial de Jamón se celebrará los próximos 8, 9 y 10 de junio de 2022 en Segovia. Se trata de un evento único en el mundo en su género que ha alcanzado un extraordinario éxito desde su primera edición en 2001 celebrada en Córdoba, debido a que ha sabido acercar y compartir los avances y los problemas en un mismo foro, donde participan cientos de operarios del sector.

Objetivos: abordar en profundidad la producción, la investigación y la comercialización del jamón; presentar las últimas tendencias y novedades sobre nutrición y gastronomía; estudiar los casos de éxito y las mejores herramientas de marketing y ventas que ayudarán al sector a mejorar su eficacia comercial. De esta manera, el Congreso pretende incrementar en los cinco continentes el prestigio del jamón curado y la importancia de un sector de referencia mundial y fomentar el consumo.

