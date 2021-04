El emprendimiento español disminuye un 13% en el último año Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 14:08 h (CET) Tras la adquisición de Axesor, Experian ofrece la radiografía de la situación crediticia, de morosidad y emprendimiento de empresas, autónomos y particulares en España. Rita Estévez Luaña, Presidente y CEO: "Somos capaces de ofrecer una capacidad analítica de la situación financiera del país sin precedentes hasta la fecha" El emprendimiento español no está en su mejor momento como consecuencia directa de la pandemia del coronavirus. El sector ha disminuido un 13%, con un total de 79.498 nuevas entidades constituidas frente a las 91.433 del año anterior. Por sectores, los más afectados son hostelería y las actividades relacionadas con el ocio y entretenimiento, donde la creación de nuevas empresas se desploma un 30% y un 39,7%, respectivamente, tal y como recoge Experian, único proveedor en España de servicios de información de empresas y particulares tras la reciente compra de Axesor, compañía de servicios de información financiera, mercantil y de impagos especializada en pymes y autónomos. Tras la adquisición, la multinacional, cuenta con una visión global de la situación crediticia y de morosidad en nuestro país.

En el análisis territorial, la Comunidad de Madrid se consolida como la más emprendedora; desde abril 2020 hasta marzo 2021 se han constituido un total de 18.034 empresas, muy por encima de Cataluña, donde se crearon 14.950. Andalucía le sigue de cerca con 13.775 nuevas sociedades. Registros, no obstante, inferiores en un 16,27%, 16,11% y 8,23%, respectivamente, a los de los 12 meses (libres de COVID) anteriores.

La crisis económica del coronavirus es una de las consecuencias directas del aumento de la tasa de impagos y morosidad en España para empresas y particulares. De hecho, se espera que la tasa de impagos llegue al 8-9% este año. Según los datos de esta compañía, entre abril 2020 y marzo 2021, el primer año de la Covid19, a nivel empresarial, los procedimientos concursales se redujeron un 8,5% respecto al mismo periodo del año anterior con un total de 4.425 concursos de acreedores, en gran parte gracias a las medidas sobre moratorias concursales adoptadas por el Gobierno, que han actuado a modo de muro de contención.

En cuanto a los particulares, cabe resaltar un incremento en el importe de impagos en ciertas líneas de financiación como en tarjetas de crédito, un 34%, un 28% en financiación al consumo y un 18% en préstamos personales. En el caso de las hipotecas el impago se mantiene prácticamente sin variación debido al efecto amortiguador de las moratorias.

La pandemia ha supuesto un reto para las empresas y los datos se han convertido en un activo clave. Tras la adquisición de Axesor, Experian se posiciona como líder en el mercado de los servicios de información en España.

"Nuestras nuevas capacidades combinadas nos permiten llegar a más clientes, pequeñas y medianas empresas, así como autónomos, además de a grandes empresas. Ahora mismo somos el punto de encuentro único de información mercantil y de particulares, analítica y tecnología en nuestro país. Ponemos la innovación al servicio de los clientes, somos capaces de ofrecer una capacidad analítica de la situación financiera del país sin precedentes hasta la fecha", explica Rita Estévez Luaña, Presidente y CEO de Experian en España y Portugal.

