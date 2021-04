​Pio Alfieri Hernández, símbolo de corrupción y tráfico de influencias en Paraguay Corrupción, Impunidad y Tráfico de Influencias en un Hospital de Niños pobres de Paraguay en tiempo de Pandemia, Hospital pediátrico Niños de Acosta Ñu Peter Tase

jueves, 22 de abril de 2021, 14:49 h (CET) Cuando hablamos de hechos acontecidos en tiempo de Pandemia, nos referimos a hechos detestables que sucedieron y siguen sucediendo por parte de servidores públicos, y de toda una estructura delictual bajo el ropaje de Honestidad, Eficiencia, Probidad, Diligencia, Carisma, Bondad, Ética y donde la Impunidad, Corrupción y Tráfico de influencias, es la realidad y Paraguay no está ajeno a ello.



De acuerdo a las últimas investigaciones realizadas en plena pandemia, referente a los hechos de Corrupción en Paraguay, con un Sistema Sanitario deficiente, con falta de insumos en hospitales, carencia de medicamentos, de infraestructura, de salarios paupérrimos a médicos y personales de blanco, con un esquema de sobrefacturación nunca antes visto, con licitaciones direccionadas para cierto grupo de empresarios con vínculos familiares con el Presidente de la República y la primera dama de dicho país ,con amigos de negocios vinculados al Lavado de Dinero en Chile, como es el caso de Laurence Golborne ,ex candidato a Presidente de dicho país, donde parte del capital producto de hechos investigados, están invertidos en Paraguay, aparte de inversiones Inmobiliarias, posee una clínica médica ubicada frente a un hospital escuela de Medicina con accionistas cercanos al hermano del Presidente Mario Abdo Benítez . Este esquema es tan extenso que también vinculan a amigos de colegiatura del mandatario, a amigos de logia de uno de sus hermanos y donde la necesidad de la gente ante una catástrofe sanitaria y económica pasa a segundo plano , en un país donde recibió préstamos, donaciones de otras naciones para hacer frente a ésta situación inusual, donde ambas suman más de 2000 millones de dólares, y a la fecha una nación de siete millones de habitantes, con más de 60 muertes por día, ciudadanos paraguayos muchos de ellos, fallecen sin tener asistencia médica y lo lamentable, sin acceder a las vacunas contra el Covid 19, donde todos los países del mundo inclusive hasta los ricos como el nuestro, y otros como Inglaterra, Alemania, Francia y Canadá, trazaron como lineamiento ante esta catástrofe sanitaria y económica, la Austeridad en los gastos públicos e inversión exclusiva en Salud, pero Paraguay no siguió la misma línea y los políticos de turno y hombres vinculados al Poder , aprovecharon dicha situación para malversar los fondos del Estado y realizar robos criminales de recursos públicos entre ellos ascensos meteóricos de sueldos en Hospitales del Estado como ocurrió en un conocido Hospital de niños pobres de Paraguay, como es el Hospital de Niños de Acosta Ñu ubicado a 20 kms. de la Capital, en la Ciudad de San Lorenzo, donde el Director del Hospital Dr. Pio Alfieri Hernández, permaneciendo en el cargo de director hace años, según servidores del hospital que prefirieron omitir su identidad por temor a represalias, manifestaron que el mismo realizó mejoras edilicias en el nosocomio pero también obtuvo beneficios económicos a través de Licitaciones realizadas en el hospital, donde las participantes eran Empresas poderosas como una conocida Droguería adjudicada varias veces durante la permanecía de este Doctor como director, y donde el hermano del mismo es Accionista y la cuñada escribana de dicha firma, demostrando total nepotismo al utilizar su cargo en perjuicio de los más necesitados, obteniendo beneficios personales y para sus familiares. Otro hecho que se le atribuye es el Ascenso de una Funcionaria del Hospital pediátrico con quien se lo relaciona sentimentalmente desde hace años, de nombre Alida Letizia Montórfano Brizuela, funcionaria intocable y la que es mencionada como LA JEFA, quien maneja y decide muchas cuestiones con el aval del Doctor Pio Alfieri Hernandez, donde de ocupar el cargo de Auditora Interna, pasó a ser Directora del Departamento Administrativo de dicho Hospital desde diciembre del 2020, donde de percibir un salario como Auditora interna de 6.804.000 gs. pasó a un salario de Gs.12.316.695 con variables, ya que en algunos meses percibe remuneraciones extraordinarias, pasando a duplicar su salario mensual, ganando en algunos meses cuatro veces más de lo que gana un médico con un rubro en un hospital de Paraguay , dejando a la vista todo un sistema de corrupción y que sigue operando actualmente con la construcción de mejoras edilicias en el mencionado hospital de niños, con recursos que fueron donados por el Gobierno de Taiwán, auditoria interna realizada por la propia Alida Letizia Montórfano Brizuela, con total parcialidad hacia su “jefe” en favor a los intereses de ambos. Otro hecho de corrupción y tráfico de influencias a mencionar es el direccionamiento en las licitaciones del rubro de medicamentos e insumos, con las adjudicaciones a favor de su amigo y compañero de Logia Masónica Justo Rubén Ferreira Servín, quien en su momento fue gerente de farmacéuticas proveedoras del Ministerio de Salud, involucrado en ser el líder del primer eslabón de corrupción en las multimillonarias licitaciones del rubro mencionado y actualmente involucrado en ser dueño de Empresas donde con prestanombres llegó a ingresar nuevamente en la cuestionada Licitación de provisión de oxígeno a nivel país, donde se lo vincula a Oscar Chamorro Lafarja, otro conocido empresario involucrado en Licitaciones del rubro sanitario y de seguridad, donde el objetivo para los directivos de hospitales o con cargos gerenciales, con vinculación con el primer anillo del gobierno y empresarios poderosos involucrados en este esquema de corrupción ,es el maletín o los maletines que forman parte del pago por los favores recibidos.

En conclusión, un país como Paraguay , con índices de posible crecimiento económico actual, por los recursos disponibles en el campo ganadero, agrícola, energético, son cegados por estructuras de poder político, de grupos corporativos, donde las intenciones no son precisamente el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, claro panorama es la situación actual sanitaria, muertes de sus ciudadanos por la decidía del Estado, muerte de médicos sin haber recibido la vacuna contra el covid 19, sin personales de blanco aún inmunizados en su totalidad con la primera dosis contra el COVID 19, falta de camas y medicamentos en hospitales, con ciudadanos inmunizados a través de sus influencias con el poder de turno sin ser personal de blanco ,con un paupérrimo sistema educativo en escuelas, colegiaturas y universidades del Estado, sumado a la falta de empleos a consecuencia de carencias de políticas públicas económicas, falta de liderazgo del presidente de la República Mario Abdo Benítez, con legisladores corruptos que forman parte de ese esquema perverso, con médicos ocupando cargos gerenciales, amigos del hermano médico del Presidente de la Republica denunciado recientemente por cobro indebido de honorarios en un Hospital del Seguro Social de dicho país, sumado a sus compañeros de trabajo en un reconocido Centro Médico privado de Paraguay ,vinculados a convenios público -privado a favor de este grupo corporativo, y un director del hospital de niños pobres mencionado, haciendo pagar al pueblo paraguayo sueldo de su pareja extramarital, que según datos recabados, es de público conocimiento en dicho Hospital, pero mantienen la prudencia por temor a ser sumariados y despedidos por el director ,ya que el mencionado médico posee respaldo de la Logia masónica de la cual forma parte y sus hermanos de sangre , y donde los llamados Hermanos de Logia son miembros activos de las diversas Secretarias de Estado, donde para evitar ser involucrado en el hecho o como dirían en ese país, despistar a la gente, la funcionaria en cuestión, participaba de concursos de oposición siendo el mismo director, el que toma la entrevista como miembro del proceso de selección, valorando su capacidad e incidiendo parcialmente en la puntuación de la misma, careciendo de total ética y moral. Hoy, a pocos días de haber manifestado en un discurso al pueblo, el Presidente de dicha nación que “el amor, va a salvar a la nación y al mundo del Covid 19”, sosteniendo que “lo importante es volver a querernos, a creernos y a tolerarnos” haciendo caso omiso a las denuncias de múltiples hechos de Corrupción en plena Pandemia, participando su propia familia en los hechos mencionados. Es hora que los países latinoamericanos, tomen postura de todo este esquema lapidario que lo único que hace es poner en riesgo la llamada Democracia de los países latinoamericanos, en un país con ciudadanos trabajadores, luchadores, con don de gente, que se levantaron de dos grandes guerras, y hoy día están librando, la Tercera Guerra contra sus propios compatriotas, carentes de nacionalismo, empatía, humanidad, sedientos de poder, ambición desmedida, olvidando salvaguardar los Derechos Humanos más preciado para toda Nación, la VIDA Y LA SALUD.

Que Dios os bendiga a esta Nación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Se prepara un golpe blando en Argentina? La Administración Biden estaría seriamente preocupada por la creciente presencia de China y Rusia en el país a raíz del suministro de insumos médicos Idiotez ambiental ​Alertemos hoy sobre las múltiples maneras de acrecentar la idiotez ambiental ​Pio Alfieri Hernández, símbolo de corrupción y tráfico de influencias en Paraguay Corrupción, Impunidad y Tráfico de Influencias en un Hospital de Niños pobres de Paraguay en tiempo de Pandemia, Hospital pediátrico Niños de Acosta Ñu ​Ada Colau, el artífice del ensayo narco comunista en Barcelona La Ciudad Condal, conejillo de indias del comunismo bolivariano, permitido, consentido y favorecido por el gobierno de la Nación Una mirada al mundo “Tenemos la oportunidad de crear juntos un futuro distinto y más ecuánime”