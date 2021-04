Booster cosmética con fórmula propia de las hermanas Ciscar Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de abril de 2021, 12:00 h (CET)

La revolución en el mercado del cuidado de la piel ha llegado con la gama de booster por su alta potencialidad como activador cutáneo. Se trata de 6 activadores cutáneos o Derma Booster con potentes principios activos de origen natural. Estos activadores han sido diseñados minuciosamente con muchos años de estudio de las hermanas Ciscar, médicos con experiencia en cosmetología y en estética, así se ha visto en fuentes de noticias.

La doctora Eva Ciscar es experta en medicina estética, cofundadora y durante 20 años fue directora de la plataforma Láser Cutáneo de C.M. Teknon. La doctora Silvia es una reconocida especialista en medicina cosmética, tiene un máster en Dermofarmacia y Cosmetología de la Universidad de Farmacia de Barcelona.

Esta línea de Derma Boster y su completo ritual de “skin care” o cuidado de la piel, está realizada con ingredientes naturales y ecológicos buscan que la piel se mantenga radiante y a la vez sana. Las expertas aseguran que la piel es uno de los órganos más extenso del cuerpo humano por lo que los componentes de los cosméticos que se eligen utilizar en la piel “pueden actuar a nivel general”, citan textualmente. Por ello, se deriva la importancia de seleccionar bien, tanto los laboratorios como los compuestos que integran cualquier productos de cuidado y belleza.

Las hermanas Ciscar son creadoras de Issim, cosmética ecológica Bio vegana, con tiendas propias ubicadas en la ciudad de Barcelona y Salou (Tarragona), además de la tienda on line, dónde puedes encontrar esta línea de boosters revolucionarios, que conquistan el mercado de la belleza en España con una fórmula única a base de ingredientes que obtienen de frutas, vegetales o cosmética marina.

La línea de Boosters de las hermanas Ciscar actúan a nivel celular. Explican que cada gota de esos sueros activadores cutáneos contienen una gran concentración de componentes naturales combinadas en sinergia y formuladas para formar un concentrado de principios activos que activan las células de la piel.

Estudios demuestran que los Derma Boosters de Issim tienen un alto grado de eficacia, aporta a la dermis nutrientes esenciales, estimula la regeneración de la piel y activa el ciclo de renovación cutánea. También mejora la firmeza del cutis y proporciona una hidratación produnda.

La línea de boosters de Issim Clinic y sus beneficios: Innovadora fórmula de Booster conquista el mercado de la belleza Los especialistas definen a los boosters como un cosmético muy similar a un sérum pero con una concentración de activos más alta. En Issim manejanuna línea de seis derma boosters que son: colágeno marino, stem Cells de árbol de argán, ácido hialurónico de algas rojas, vitamina C y retinol, el de coenzima Q10 y por último, el de Vitamina B3, Niacinamida, es la gama de Booster, más completa y eficaz que hay en el mercado actual.

Los de colágeno marino ayudan a prevenir y tratar las arrugas, son ideales para hidratar y mejorar la elasticidad de la piel, en cambio los anti-aging con células madre vegetales, del árbol de argán, regeneran la piel dañada y estropeada, disminuye las arrugas y aumenta la firmeza.

El booster de algas rojas y hialurónico, es hidratante, reparador y antiedad desde la primera aplicación, según explican en el portal de Issim. Los devitamina C y retinol, los indican para prevenir el envejecimiento y mejorar la calidad de la piel, mientras que los de coenzima Q10 lo pueden usar para todo tipo de pieles, especialmente para las pieles masculinas y su función principal es proteger la dermis de factores externos y muy energizante. Y el último es el B3 de Niacinamida, muy calmante y detox para recuperar pieles alteradas, formulado para fortalecer la inmunidad cutánea.

El uso de los derma booster Los cosmetólogos recomiendan utilizar las gotas de booster tras una buena limpieza facial. No hay edad para su uso, depende de para qué lo emplearán en el rostro. Sin embargo, los esteticistas aseguran que se puede incluir en la rutina diaria, paso previo a la aplicación de las cremas.

En el portal de Issim Clinic, la información que ofrecen sobre los dema booster es amplia, fácil de digerir y lo más relevante, es que se trata de profesionales con una formula única que lidera el mercado de España.

