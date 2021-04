El aire acondicionado, un aliado frente a la COVID, según Climma.es Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 17:08 h (CET) El teletrabajo ya forma parte de la vida actual y gran parte de las horas laborables serán en el propio domicilio. Por ello, contar con una climatización adecuada es una decisión inevitable a la hora de valorar la comodidad y la salud Llega el buen tiempo y el calor. Es una época en la que la mayoría de la gente está en la calle pero, por desgracia, en estos tiempos, es fundamental quedarse en casa una gran parte del verano manteniendo las medidas de seguridad y el distanciamiento.

Además, la crisis sanitaria ha obligado a gran parte de la sociedad a adaptarse de manera veloz e inesperada al teletrabajo, hasta un 74%, por lo que gran parte del tiempo que antes se pasaba en la oficina ahora habrá que hacerlo en el propio domicilio.

La buena calidad del aire es fundamental para mantener el virus a raya y para ello, es imprescindible una correcta ventilación.

El Covid se transmite a través de gotas respiratorias (aerosoles) que se generan al hablar, toser o estornudar.

Una buena ventilación disminuye el riesgo de contagio.

¿Cómo puede ayudar el aire acondicionado?

Con una estrategia de diseño adecuada, el acondicionamiento del aire (climatización) puede contribuir a la protección frente a la COVID-19.

La principal función del aire acondicionado es mantener las condiciones de confort interior de los espacios. Esto cobra especial sentido cuando las temperaturas alcanzan valores más extremos por unas olas de calor cada vez más frecuentes. La situación puede complicarse en las grandes ciudades, con efectos como la isla de calor urbana.

Claves para asegurar una ventilación correcta

La ventilación de los espacios interiores a través de la climatización permite mezclar el aire exterior con una parte del aire interior recirculado dentro del equipo.

Las recomendaciones para estos sistemas establecen incrementar en lo posible la contribución de aire exterior (si se puede al 100 %) de forma continua, así como mitigar la recirculación para evitar fugas o mezclas indeseadas que contaminen el aire nuevo.

Abrir las ventanas

Lo más sencillo es abrir las ventanas en los casos en los que se pueda. No obstante, en los casos en los que los locales “no puedan realizar esta ventilación de forma natural o forzada tendría que recurrir a sistemas específicos de higienización del aire”, dice el documento de Sespas. Se trata, por tanto, de asegurar la calidad del aire, favoreciendo la recirculación del aire y la aportación de aire limpio, primando la higiene.

Revisar y actualizar el aparato de aire acondicionado

Afortunadamente, cada vez existen aparatos de aire acondicionado más modernos y eficientes. Fabricantes como DAIKIN, MITSUBISHI, FUJITSU, SAUNIER DUVAL, etc. son algunas de las marcas más conocidas y demandadas del mercado.

Climma.es ayuda a encontrar el equipo de aire acondicionado que mejor se adapta a las distintas necesidades con el mejor precio del mercado y cuenta con un equipo especializado y profesional en la instalación del aire acondicionado, ya sea por conductos, por splits o por casettes.

Además de un catálogo completo con todas las marcas del mercado, con unos precios muy competitivos, ofrecen financiación en la compra con 0% de interés. También ofrecen gastos de envío gratis para toda la Comunidad de Madrid.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.