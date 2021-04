El Colegio Cumbre comienza el proceso de matriculación para el curso 2021/22 Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 16:56 h (CET) El Colegio Cumbre abre su plazo de matriculación para el próximo curso escolar 2021/22 desde principios de Abril En Colegio Cumbre se tiene como objetivo principal la formación de alumnos y alumnas competentes, responsables y preparados para el futuro laboral. En este colegio, el profesorado y el resto de personal trabaja codo con codo para transmitir a los alumnos valores humanos y morales, ayudándoles a crecer como personas. Valores como la libertad, la tolerancia, la cooperación y el respeto.

Con todo esto, se consigue formar a mejores personas que respeten a los demás. Desde el Colegio Cumbre, se motivan a los alumnos y alumnas para potenciar sus capacidades y apoyarlos en los aspectos que presenten más dificultad para su desarrollo académico.

En cuanto a la oferta educativa de Colegio Cumbre, es bastante amplia, abarcando todas las etapas educativas más importantes, ESO (Educación Secundaria Obligatoria), Bachillerato, ESPA (Educación Secundaria para Adultos) y Bachillerato para adultos.

Obtener el título de ESO (Educación Secundaria Obligatoria), es fundamental en la actualidad, pues cualquier empresa exige, como mínimo, este título formativo.

No obstante, la incorporación al ámbito laboral de los titulados en ESO es bastante limitada, por lo tanto, es recomendable ampliar la formación académica con estudios de Bachillerato.

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa para todos aquellos que se encuentran en edad escolar. Por lo tanto, se extiende a lo largo de cuatro años después de la etapa de Educación Primaria. Proporciona la formación necesaria para proseguir estudios de Bachillerato.

Con la finalización de esta etapa de enseñanza obligatoria, si el estudiante ha alcanzado los objetivos académicos establecidos, obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria. Con el Título de Graduado se podrá ampliar la formación académica con el fin de conseguir puestos de trabajo cualificados.

El Bachillerato es una formación que se estudia para completar las capacidades académicas y acceder de forma más sencilla al mercado laboral. El Colegio Cumbre apoya a sus alumnos a conseguir el título de Bachillerato y poder así acceder a unos puestos de trabajo más cualificados o poder ascender en el puesto actual que desempeñen.

Tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, conocimientos y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. Cuando se finalice el curso de Bachillerato, el alumno/a podrá optar por dos caminos diferentes: o bien buscar un empleo de mayor calidad o ascender en su categoría (como oposiciones de bombero o policía) o bien proseguir sus estudios a través de la educación a nivel Universitario.

Se deberá elegir entre las distintas modalidades de Bachillerato que más encajen con sus preferencias y que le puedan servir a la hora de elegir una futura formación FP superior o universitaria. Las tres ramas que se puede escoger son; ciencias, humanidades y ciencias sociales.

Estas modalidades se imparten de forma presencial y online, creando un escenario cómodo y versátil para el alumno/a.

La Educación Secundaria Para Adultos o ESPA está orientada a aquellas personas mayores de edad que no están en posesión del título de graduado de secundaria y deciden retomarlos para mejorar su situación actual y futura.

Hoy en día, este título de Graduado de Secundaria es absolutamente imprescindible para abrirse múltiples puertas tanto en el ámbito académico como laboral.

En el ámbito académico, superar la Enseñanza Secundaria para Adultos permite continuar estudios de Bachillerato.

El proceso para acceder a la matriculación en el Colegio Cumbre resulta muy sencillo. Los padres, madres y alumnos interesados en recibir información pueden solicitar cita llamando al 913 594 070, donde el Director del centro le recibirá personalmente, ampliando la información y resolviendo todas las dudas al respecto.

