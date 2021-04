"Football for Friendship" lanza el proceso de solicitud para participar en su novena edición Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 15:32 h (CET) El proyecto social para niños de Gazprom Football for Friendship (F4F) convoca a niños de todo el mundo para que soliciten participar en el programa de este año Se invita a las academias de fútbol nacionales a proponer a niños de entre 12 y 16 años para que participen en la novena edición de F4F antes del 1 de mayo. Se buscan jugadores jóvenes, entrenadores jóvenes y reporteros infantiles. El proyecto tendrá lugar del 13 al 29 de mayo en formato online. De esta manera, los jóvenes de todo el mundo podrán hacer nuevos amigos sin salir de casa. La participación es gratuita. A los ganadores les esperan atractivos premios.

De cada uno de los 211 países participantes, se buscan jugadores (masculinos o femeninos) de 12 años, entrenadores (hasta 16 años) o reporteros infantiles (12-14 años). Los requisitos son el interés por el fútbol y un buen dominio del idioma inglés. Todos los participantes deben disponer de un PC o un smartphone. Las solicitudes deben enviarse al correo electrónico po@footballforfriendship.com antes del 1 de mayo de 2020.

Entre las actividades más destacadas estarán el sorteo público de los equipos el 14 de mayo, el Campamento Internacional de la Amistad en línea del 15 al 23 de mayo y el Campeonato Mundial de Fútbol por la Amistad 2021 del 27 al 29 de mayo.

Las academias de fútbol nacionales de los jugadores de los equipos ganadores recibirán premios en metálico (el premio ganador es de 25.000 euros) para difundir los nueve valores de F4F. Estos son: la amistad, la igualdad, la equidad, la salud, la paz, la dedicación, el éxito, las tradiciones y el honor.

Danilo Pejovic, 13 años, Montenegro: "Como jugador en el 2020 tuve la oportunidad de conocer a mucha gente nueva, todo fue muy motivador y emotivo. El F4F aportó mucha diversidad a mi vida diaria en tiempos del COVID-19. Este año, participo como reportero infantil."

Acerca de Football for Friendship

F4F existe desde 2013. Está organizado por Gazprom y apoyado por la UEFF, la FIFA y la ONU. En las últimas ocho temporadas han participado en el programa unos 15.000 niños y jóvenes de 211 países y regiones. En el año 2020, Fútbol por la Amistad tuvo lugar en formato online en una plataforma digital especialmente desarrollada para ello.

Más información:

Fotos y vídeos para los medios de comunicación: http://media.footballforfriendship.com

Página web: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.