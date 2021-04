Delivinos presenta su selección de regalos gourmet para el Día de la Madre Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 15:36 h (CET) Las madres pueden ser muy distintas, exigentes, elegantes, divertidas… pero tienen algo en común, a todos les gusta un buen (y merecido) regalo gourmet. Además de deleitar el paladar, estos regalos dan la oportunidad perfecta para reunirse alrededor de la mesa y crear una experiencia que se recordará durante mucho tiempo. Madre no hay más que una y Delivinos, la tienda gourmet referencia en el mercado español, hace una selección especial de regalos para celebrar el Día de la Madre CHAMPAGNE TAITTINGER: 2013 , Brut Millesime Vintage

Champagne Taittinger elabora un cuvée millésimée solo cuando consigue una cosecha con una calidad excepcional. A esta exigencia, hay que añadir varios años de envejecimiento en bodega. Este tiempo garantiza una lenta maduración de los aromas y el desarrollo de la firmeza y de la complejidad del vino. En Champaña es tradición definir el champagne millésimé como lo era el de los entendidos.

Este vino, que ofrece complejidad y una delicada tersura, es perfecto para un aperitivo entre entendidos. Con los años, su generosa estructura lo verá madurar para acompañar platos de alta cocina de carne blanca maravillosamente asada con verduras a la brasa

PVP desde 68 euros

VEUVE CLICQUOT

El champagne de lujo Veuve Clicquot consigue reconciliar dos elementos opuestos: la complejidad y la sedosidad, y mantenerlos en perfecto equilibrio con un aroma intenso y mucha frescura. Ideal como aperitivo y perfecto para acompañar una comida.

PVP 46 euros

CHOCOLATES MANTUANO

Chocolate venezolano artesanal que se fabrica con granos de distintas regiones del país, con lo que se obtiene un chocolate de altísima calidad. Los packagings están diseñados por reconocidos artistas venezolanos. Giovanni Conversi, el fundador de la marca, lo recomienda tomar con un Ron añejo 12 años, una experiencia inigualable. Con leche y limón, con granos de café e incluso con ají picante son solo algunas de sus creativas propuestas.



​ PVP 14,85 euros/3 tabletas

CHOCOLATES MAXIM´S DE PARÍS

Desde 1893, Maxim's de París ha desarrollado productos finos de calidad sublime para seducir a los paladares más exigentes. La selección de la materia prima es su prioridad y cuentan con expertos culinarios de renombre que crean recetas excepcionales y de alta artesanía francesa.

Con productos de cacao puro, su experiencia les permite ofrecer productos de lujo, tanto a nivel gustativo como estético.

PVP 19,95 euros

CHOCOLATES CIOCCOLATINI

Chocolates Con Vinagre Balsámico. Italia tiene una gran tradición de chocolate que se desarrolla de manera particular en la región de Piamonte, cuyos chefs de repostería crean productos únicos y apreciados en todo el mundo. La combinación de vinagre balsámico con chocolate es inusual, sin embargo, es sorprendente lo agradable que pueden coexistir estos dos elementos. Un praliné de chocolate oscuro Cuneo relleno con una crema compuesta a su vez de chocolate y vinagre balsámico de Módena Giusti 3 medallas.

PVP 15,95 euros

BUTTER CRIPS JULES DESTROOPER

Galletas de mantequilla y almendra

Galletas artesanales hechas con obleas belgas crujientes y mantecosas. Elaboradas con la mejor mantequilla y azúcar caramelizado. Libres de grasas trans, conservantes y añadidos artificiales.

Creadas con la receta original familiar desde 1886.

PVP 3,20 euros

www.delivinosweb.com

Acerca de Delivinos

En el barrio de Salamanca, se encuentra Delivinos. Una de las mejores y más especiales tiendas de referencia en el mercado gourmet de Madrid no solo por la calidad de su género, también por su exclusivo y cuidado trato al cliente. Posee una amplia selección de vinos y licores de marcas y bodegas nacionales e internacionales con etiquetas de relevancia que van desde botellas Magnum, pasando por ediciones limitadas, productos de alta gama como caviar iraní e Ibérico o foie gras con origen en gansos, y también bienes para el día a día como quesos artesanales frescos o risotto al Tartufo. Toda una oda al buen comer y beber, adaptada para todos los gustos y bolsillos. ¿Un plus? Cuentan con una intuitiva tienda online, hacen envíos internacionales, eventos privados, y tienen un servicio de elaboraciones de regalos.

¿Dónde?: Calle Cid 2, esquina, Calle de Recoletos.

La tienda permanece abierta. Se pueden realizar pedidos por la web o por Glovo y recibirlos en casa.

Teléfono: 910 580 970

https://www.instagram.com/delivinos/

https://www.facebook.com/delivinosweb/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.