Nu Skin, reconocida como la marca número 1 del mundo en dispositivos de belleza por 4º año consecutivo Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 15:12 h (CET) Nu Skin, líder mundial en la fabricación de innovadores productos de belleza y bienestar específicos para cuerpo y rostro ha sido reconocida, un año más, como la marca número uno del mundo en dispositivos de belleza. Euromonitor International Ltd. le ha otorgado este reconocimiento al publicar la investigación de mercado más completa del mundo referente a la industria del cuidado de la piel "Hemos adoptado un enfoque innovador en este mercado de dispositivos de belleza en el hogar que está en continuo crecimiento y que ofrece aquellos sistemas que combinan la ciencia y la cosmética con los dispositivos de belleza", ha manifestado el presidente, Ryan Napierski. "El rigor científico que Nu Skin imprime tanto en los dispositivos como en los ingredientes, es una fuerza única con la que otras marcas no pueden competir tan fácilmente. Seguimos fortaleciendo nuestra posición en la industria con la introducción de nuevos dispositivos y un proyecto que tiene como objetivo personalizar la experiencia con el cliente".

Algunas empresas de investigación como Euromonitor, Mintel y Kline han confirmado un importante crecimiento en estos dispositivos antienvejecimiento en el año 2020 en puntos geográficos claves como Estados Unidos y China. Por su parte, esta gama de dispositivos de belleza ha experimentado en 2020 un importante crecimiento en ventas y ha conseguido elevar el número de clientes de Nu Skin a 1,5 millones. A medida que los usuarios experimentan los beneficios del cuidado de la piel que pueden obtener de uno de los dispositivos de belleza de la empresa, se crea una oportunidad para que continúen su uso y amplíen su interés por otros dispositivos aumentando la gama del cuidado personalizado en el futuro.

Nu Skin cuenta con un amplio abanico de dispositivos de belleza que también han sido galardonados. Entre ellos, cabe destacar ageLOC Galvanic Spa, ageLOC Body Spa, ageLOC LumiSpa y ageLOC LumiSpa Accent, que aportan una gran variedad de beneficios como la limpieza, suavidad, reafirmación e hidratación de la piel y combaten las arrugas y líneas de expresión a consecuencia de su envejecimiento natural.

Una vez más, Nu Skin, reconocida mundialmente por la efectividad de sus productos, ha demostrado estar a la altura del cliente al responder a las necesidades de cada tipo de piel en cualquier momento y en cualquier lugar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.