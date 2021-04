Bodega de los Secretos comparte cuáles son los alimentos de la primavera Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 15:24 h (CET) La primavera es una de las estaciones que más gustan, por su clima, su color, su pasión, y hasta su sabor. Es un buen momento para dar un giro a los hábitos alimentarios y aprovechar todo lo que ofrece la estación. Bodega de los Secretos, el restaurante más seguro de Madrid, quiere compartir los mejores alimentos de primavera. Además, presenta su Ceviche de pescado blanco, guacamole, leche de coco y mango, una explosión de sabores con la que cuidarse y disfrutar Hierbas aromáticas. Como la albahaca, el perejil, el cilantro o la hierbabuena, que en esta época del año se ponen más frondosas y, por tanto, tienen más sabor y sustancia, aportando a los platos un toque muy distintivo.

Vieiras, almejas y ostras. Los moluscos de concha están de temporada. Así, opciones como las vieiras, frescas y con un sabor muy suave, son el toque perfecto para cualquier plato. Un alimento delicioso, rico en nutrientes y propiedades.

Alcachofas. Uno de los vegetales que más triunfa esta temporada porque, además de saciante, es un alimento con un gran efecto diurético, perfecto si lo que se intenta es mantener un poco la forma o se está haciendo con alguna dieta.

Guisantes. Pequeñitos, pero muy resultones, los guisantes son un ingrediente esencial en muchos platos tradicionales, pero si se quiere ir un paso más y apostar por algo más atrevido, se pueden añadir en todo tipo de ensaladas, arroces y mezclas porque, hay que recordar, ¡todo lo verde es bueno!

Pimientos. Frescos, de la tierra y muy buenos para hacer un detox y resetear el organismo de vez en cuando. Rojos, verdes o amarillos, su textura y su sabor aportan un toque especial a cada plato.

Frutos secos. La costumbre es tomarlos como aperitivo. Pero en la cocina también aportan un añadido sanísimo, especialmente en los platos más frescos que se comienzan a elaborar.

Aguacate. El aguacate es un superalimento de la primavera. Es la fruta por excelencia de vitaminas y minerales que ayudan a revitalizar el organismo, porque contiene vitaminas K, C, B5, B6 y E, así como ácido fólico y potasio.

Cítricos. Especialmente la lima… Básicos que pueden ser un aliño estupendo para una buena ensalada fresquita de entretiempo o para marinar los mejores ceviches. Además, son buenos por la cantidad de Vitamina C que contienen.

Mango. Tiene un carismático sabor, sólo o mezclado con guisos, ensaladas…

Aceite. Se usa todo el año, pero el oro líquido –como es comúnmente conocido- brilla en esta época más que nunca. Ahora además de utilizarlo para cocinar, sirve de aliño y aderezo a todo tipo de ensaladas, combinaciones y mix de alimentos fresquitos.

Acerca de Bodega de los Secretos

Bodega de los secretos es un restaurante del centro de Madrid ubicado en unas bodegas rehabilitadas del s. XVII. En él la cocina es de vanguardia mediterránea y llama la atención su espacio, que hace sentir al comensal en un oasis en pleno centro de la ciudad. Sus paredes están repletas de hornacinas, cúpulas, arcos y pechinas ornamentadas.

Su oferta gastronómica la componen entrantes de todo tipo, una exquisita selección de carnes, pescados y arroces y una deliciosa carta de postres para terminar cualquier comida o velada de la mejor de las maneras.

Calle de San Blas, 4, 28014 Madrid

www.bodegadelossecretos.com

