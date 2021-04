Intrum, certificado como líder en sostenibilidad de su sector Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 14:56 h (CET) La firma de gestión de crédito obtiene un 'ESG Risk Rating' de 12,8, asentándose en la categoría de ‘riesgo bajo’. Esta calificación, emitida por la consultora Sustainalytics, sitúa a Intrum en la primera posición de las 135 entidades analizadas del subsector ‘Soluciones financieras de consumo’ Intrum ha conseguido una excelente calificación en el 'ESG Risk Rating', emitida por la consultora Sustainalytics, que mide la sostenibilidad de una empresa y su grado de exposición a los problemas ocasionados por la administración de los factores ESG (Medioambiente, Sociales y Gobierno Corporativo). En este sentido, la puntuación obtenida por la compañía líder en gestión de crédito ha mejorado su riesgo de ‘medio’ a ‘bajo’, pasando de 24,5 en 2019 a 12,8 en 2021, lo que le ha permitido posicionarse a la cabeza del ranking de su sector y lograr una de las mejores calificaciones de su industria.

En concreto, esta puntuación coloca a Intrum en el puesto número uno de las 135 entidades analizadas en el subgrupo de ‘Soluciones financieras de consumo’, dentro de ‘Finanzas diversificadas’. Además, del total de empresas calificadas de todos los sectores a nivel mundial, 13.081, Intrum se sitúa en la posición 415. Estos resultados demuestran la solidez de los programas, prácticas y políticas de ESG de la compañía.

“Esta puntuación es importante para nosotros, ya que refleja que operamos bajo unos estándares éticos elevados. La mejora obtenida respecto a hace dos años es un reflejo de la optimización del desempeño de Intrum en áreas como la privacidad y la protección de datos, el capital humano, la gobernanza de productos y la ética empresarial. Este reconocimiento demuestra el trabajo y esfuerzo de todo nuestro equipo. El propósito de Intrum es liderar el cambio hacia una economía más sólida y, para ello, continuaremos desarrollando nuestra agenda ESG durante los próximos años, ya que está estrechamente relacionada con nuestro propósito de futuro”, indica Anders Engdahl, presidente y CEO de Intrum.

Por su parte, José Luis Bellosta, director general de Intrum en España, subraya que “nuestro liderazgo en el mercado conlleva una gran responsabilidad: la de convertirnos en un modelo de sostenibilidad para la industria. Queremos generar valor para la gente, las empresas, los accionistas, nuestros empleados y la sociedad en general, por ello para nosotros es fundamental guiarnos en todo momento por los valores que nos representan: empathy, ethics, dedication and solutions. Esta es la clave de nuestro éxito, y el hecho de recibir un reconocimiento por nuestro buen hacer nos anima a seguir trabajado día a día por ofrecer las mejores soluciones”.

Para la elaboración del ranking, Sustainalytics ha analizado más de 250 indicadores alrededor de las prácticas de ESG. El resultado emitido por la evaluadora sirve para ayudar a los inversores a identificar y comprender los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza que pueden afectar el rendimiento de una empresa, utilizándolos como variable de referencia para invertir o no en una compañía.

