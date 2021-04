Momentos renovadores en el Día de la Madre con regalos de mumona.com, Gema Cabañero o 180 the concept

El trabajo, los niños, los no tan niños... a veces las madres se merecen un break, un respiro e invitarles a que se acostumbren a introducir momentos de bienestar en su día a día Un break por favor

La tienda online de cosméticos de autor mumona.com lo tiene todo para que mamá consiga disfrutar plenamente de su bienestar dedicando solo unos minutitos al día. Por eso, propone aprovechar el descuento del 15% que ofrecerá mumona.com del 30 de abril al 2 de mayo y regalar una ‘cajita reparadora’ personalizada. Aquí algunas sugerencias para acertar 100%.

- Relax Roller Ball de AROMATHERAPY ASSOCIATES (25€ en mumona.com), es uno de esos productos que una madre agradecerá toda la vida. Se trata de un pequeño aceite en formato roll-on para llevar siempre en el bolso y sacarlo en ese momento de tensión máxima, de estrés, de ataque de pánico… Solo hay que pasar el roll-on por la palma de la mano, frotar, inspirar y respirar. Con este producto se regala un reset, una pausa que hará que se sienta mucho mejor en cualquier momento.

- Ponerse la mascarilla favorita y dejarla actuar durante un baño de agua caliente, ¿hay algo que pueda resultar más renovador? Para ello, Mumona.com propone incluir en la ‘cajita reparadora’ la mascarilla X-lifting Mask de BOUTIJOUR (15€ en mumona.com), para ara combatir la flacidez en el surco nasogeniano, mandíbula y doble mentón.

- Para completar la experiencia se pueden incluir las sales de baño Nº 001 Bath Salt de LA:BRUKET (24€ en mumona.com) con caléndula, naranja y geranio. Con estas sales de baño y el mix de aceites esenciales de caléndula, naranja y geranio su momento está asegurado. Además, también se puede usar como tratamiento exfoliante corporal si se mezcla en la palma de la mano con un jabón corporal.

Si la operación bikini se le ha echado encima

Si es de las que empieza tarde la operación bikini, este va a ser el mejor regalo. La remodelación corporal Rollactive de la Clínica antiaging y estética Gema Cabañero con la aparatología con la aparatología Zionic, conocida como ‘la medusa reductora’, es un tratamiento-rescate que combina un masaje activo rotacional profundo con radiofrecuencia resistiva concentrada para conseguir efectos reductores, drenantes, reafirmantes, tonificantes y combatir la mayoría de las alteraciones médico-estéticas, entre las que se incluye la celulitis, la flacidez o el aumento de volumen.

Precio: 180€ (en Gema Cabañero)

*Se puede adquerir el cheque regalo por el importe deseado en Gema Cabañero (Madrid)

Tranquilidad reparadora

Si mamá es de esas personas que sufren estrés constante puede que necesite una solución que mejore su paz mental. El Plan Tranquilidad y Antiestrés nutricosmética avanzada 180 the concept exclusivo para mujer de (189€) es perfecto, ya que aporta bienestar, tranquilidad, un sueño reparador y belleza.

La selección de principios activos que contiene este Plan actúa como tranquilizante natural ayudando a mantener el equilibrio energético y reduciendo los niveles de estrés. Estabiliza el organismo y aporta bienestar y tranquilidad. Efecto calmante y equilibrante que consigue frenar el envejecimiento prematuro. El bienestar personal está íntimamente ligado con la belleza, un rostro relajado, descansado y sin tensión solo se logra propiciando la calma y serenidad interna.

Sumado a sus beneficios se estimula la formación de colágeno, que dará flexibilidad y elasticidad a la piel, y una profunda hidratación y efecto antioxidante. Todo esto gracias a la combinación de las fórmulas e3+h1+h7.

*La combinación de fórmulas es orientativa y estará sujeta al diagnóstico y prescripción profesional del centro

Precio: 189€ (en centros certificados 180 The Concept)

Más información: www.180theconcept.com