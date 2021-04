El 81% de los españoles creen que los espacios de trabajo híbridos han llegado para quedarse

Actiu realiza un estudio sobre los espacios de trabajo híbridos a raíz de la covid-19 Los espacios de trabajo híbridos no sólo han llegado para quedarse, sino que irán a más tras la pandemia. Según un estudio realizado por Actiu, líder en diseño y fabricación de espacios de trabajo y hospitality, entre profesionales de múltiples perfiles de toda España, el 81,4% de los encuestados cree que, tras la covid 19, crecerán los espacios de trabajo híbridos, mientras que para un 11,7% son solo algo provisional por las propias circunstancias.

Cambios en el lugar de trabajo

El 68,6% de los encuestados afirman que, debido a la covid-19, su espacio de trabajo ha variado sustancialmente durante el 2020. El 40,7% señala que, principalmente, ha trabajado de forma mixta -presencial y a distancia-, el 36,2% principalmente en casa, el 20,7% en la oficina y el 0,6% en coworkings.



Para el 73% de los encuestados trabajar en los terceros espacios -los que no son la oficina ni la casa- es una tendencia y una realidad, frente al 19% que no lo es. Del total, el 28,4% de los participantes han trabajado en estos espacios afirmando que es muy cómodo, el 20,1% que no ha tenido la oportunidad de hacerlo, el 18,3% que no tiene ningún espacio híbrido cerca, al 17,1% no le parece práctico y el 11,4% indica que no le interesa esta fórmula.



En un estudio anterior, realizado también por Actiu en 2020, el 56% de los encuestados echaban en falta una mayor relación con los compañeros y el 73% prefería volver a su oficina, aunque teletrabajando algún día a la semana. Tras un año de experiencia, hoy el 62,3% prefiere utilizar una fórmula mixta oficina-casa con apoyo de la tecnología, el 21,3% prefiere volver a la oficina, el 7,8% trabajar solo desde casa y para un 6,6% los terceros espacios son una opción ideal.



Al abordar cuestiones como la socialización, el trabajo en equipo o el talento el 79,6% dice que el desarrollo de nuevos proyectos requiere entornos colaborativos presenciales, frente al 11,4% que no cree que la socialización genere más innovación en el espacio de trabajo.



En cuanto al uso flexible de los espacios frente a la rigidez del modelo tradicional, el 38% de los encuestados indica que es algo imparable y que traerá grandes beneficios a la sociedad, los negocios y las ciudades, pero no contempla su uso. El 36,5% traslada que le gustaría que esta tendencia fuera ya una realidad y el 19,2% contesta que es mejor no mezclar usos híbridos para mantener la esencia de cada espacio y poder separar las actividades.



Al analizar qué entornos van a ser claves para los espacios híbridos, destacan las oficinas con nuevos usos (como coworkings, para eventos externos o formación entre otros) con el 65,6%, seguidas por el 51,2% de los coworkings, los hoteles con el 39,5%, las cafeterías y restaurantes con el 36,2%, las terminales de transporte con el 20,4% y tiendas o centros comerciales con el 6,9%.



En relación al conocimiento de la filosofía Agile, que potencia que cada empleado pueda trabajar cuándo, dónde y cómo quiera centrándose en los objetivos, el 35,3% contesta que ha oído hablar de Agile pero no sabe muy bien en qué consiste, el 34,4% afirma que ya se utiliza en su empresas con buenos resultados y el 21,9% que no la conoce.



Mobiliario ergonómico sea donde sea

El estudio evalúa los elementos de mobiliario esenciales para trabajar a distancia cuando no se está en la oficina destacando con un 87,7% una silla operativa de oficina así como una mesa móvil o elevable (50,6%). Una mesa de trabajo fija (37,7%), un archivo móvil (26,9%) y una butaca de relax o lectura (15,3%) son otros de los elementos a tener en cuenta.



En cuanto a las cualidades del mobiliario, la más destacada para los encuestados es el confort y la ergonomía, seguida de la seguridad a través de aspectos cómo la fácil limpieza y desinfección, la polivalencia, los materiales sostenibles y reciclables así como la tecnología y la sensorización.



Un modelo híbrido que se mantendrá

Para Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu “este estudio deja patente que trabajar en hibrido va a ser una nueva opción pero se demuestra también, una vez más, que las personas necesitamos ese contacto físico para generar innovación, como indica casi el 80%, y evolucionar también como equipo y empresa. Existirán tareas que se puedan realizar en remoto, pero otras de cocreación necesitarán presencialidad. Para ello las empresas deben ofrecer una experiencia empleado potente y el espacio debe convertirse en una herramienta estratégica para fidelizar e ilusionar al equipo. En este sentido, los valores y filosofía de la marca deberán trasladarse a través de ese espacio físico así como la propia cultura digital de la empresa”.



Perfil de los participantes

El estudio se ha realizado en torno a 350 profesionales con diversos perfiles de distintas zonas de la geografía española y cuya mayoría, se vieron obligados a cambiar su espacio de trabajo habitual a raíz de la pandemia de la Covid-19. Más de la mitad de participantes son mujeres (52%), el 21% de los encuestados trabaja en funciones administrativas y financieras, el 15% en el ámbito de la dirección, el 14,7% en áreas comerciales, 13,2% en marketing y otro 11,1% en tareas vinculadas con el diseño y la innovación. El estudio incluye distintos rangos de edad de participantes: entre 40 y 50 años (43,4%), mayores de 50 años (25,4%), entre 30 y 40 años (19,2%) y entre 20 y 30 años (11,4%).