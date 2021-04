8Belts nombra a Alfonso de Blas Moreno nuevo director financiero Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 13:48 h (CET) A lo largo de más de 20 años, el nuevo CFO de 8Belts ha desarrollado su carrera profesional en departamentos de administración y finanzas de empresas de Marketing Digital, eCommerce, Retail, Calzado y en la asesoría Fiscal y Contable 8Belts, la plataforma española de enseñanza de idiomas online líder del mercado, ha nombrado a Alfonso de Blas Moreno como nuevo director financiero (CFO) de la Compañía. Nacido en Arnedo (La Rioja) hace 46 años, es diplomado en Ciencias Empresariales en la Universidad de la Rioja.



En su nueva responsabilidad, Alfonso de Blas Moreno liderará el área financiera de 8Belts en un momento crecimiento exponencial del negocio y de los equipos y de expansión internacional con la apertura de nuevos mercados en Europa, EEUU, Latinoamérica y Asia.



A lo largo de más de 20 años, el nuevo CFO de 8Belts ha desarrollado su carrera profesional en departamentos de administración y finanzas de empresas de Marketing Digital, eCommerce, Retail, Calzado y en la asesoría Fiscal y Contable.



Asimismo, Alfonso de Blas ha gestionado operaciones de venta de compañías a fondos de capital riesgo, de compra venta en el mercado exterior y liderado procesos de adaptación a normas contables internacionales. Entre su capacidades destacan el compromiso, la motivación, la capacidad de negociación, la resolución de problemas y toma de decisiones, la relación transversal, el liderazgo, la organización, planificación y dirección de equipos y una visión global del negocio.



Acerca de 8Belts

8Belts es una metodología de aprendizaje de idiomas online única y revolucionaria. No es un curso de idiomas tal y como lo imagina cualquier persona en su cabeza (ése que seguramente ha probado todo el mundo sin éxito), es una ruta de aprendizaje que permite hablar un idioma en 8 meses aunque empieces de cero con tan sólo 30 minutos al día, y si no lo consigue, se devuelve el dinero, así de seguro y comprometido con el resultado es este método.



Inglés, francés, alemán y chino son los idiomas que actualmente se pueden estudiar en esta plataforma. El sistema de aprendizaje de 8Belts es tan efectivo como disruptivo porque se apoya en la tecnología de la inteligencia artificial. Su algoritmo aprende de la forma de aprender para que se avance más rápido y mejor.



En la práctica, la eficacia de este sistema se consigue porque la plataforma selecciona el contenido que se debe aprender en función de la usabilidad y rentabilidad de las palabras, ¿de qué sirve saber cosas que nunca se van a usar?



8Belts no es una aplicación móvil ni nada similar. Al entrar en la ruta de aprendizaje de 8Belts asigna un tutor personal que será quien vele por los progresos y le acompañará durante todo el camino. De igual forma, semanalmente tienes varios entrenamientos con nativos, ya que el “speaking” es uno de los puntos fuertes de este sistema. Es la mezcla perfecta entre tecnología y atención personal. Libertad de horarios a los que elija el alumno y la posibilidad de conectarte desde cualquier parte del mundo, pero con la certeza de que detrás de la pantalla hay todo un equipo humano trabajando para que alcances los objetivo.



30 minutos al día durante 8 meses es lo que necesitas para poder desenvolverte sin problemas ni inseguridad en el idioma elegido. No es una metodología milagro, exige constancia y compromiso por parte del alumno, pero gracias a la optimización del aprendizaje los resultados son mucho más rápidos y efectivos que con los métodos tradicionales.



Más de 10 años de experiencia y casi 20.000 alumnos avalan este método.

