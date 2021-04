La óptica Miller & Marc impulsa su expansión por España con la apertura de 4 tiendas físicas en 2 meses Emprendedores de Hoy

En 2016, la óptica Miller & Marc nace con la intención de ser la gran alternativa dentro de la industria de las gafas. ¿Su misión? Ofrecer gafas de calidad a precios justos, diferenciándose de los precios altos impuestos hasta el momento, como se ha visto en artículos destacados.

Hoy, cinco años después, la empresa sigue su expansión por España con la apertura de cuatro tiendas físicas en solo dos meses. Esta marca empezó siendo una tienda de gafas únicamente online, pero actualmente cuenta con 8 tiendas físicas por toda España. Miller & Marc trabaja en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Sevilla, lista a la que se sumará a principios de mayo Valencia, con la apertura de una nueva tienda en el número 10 de la calle Jorge Juan.

En la capital española, la marca ya cuenta con cuatro tiendas, las dos últimas abiertas en las últimas semanas en la calle Alberto Aguilera, número 56; y en Conde de Peñalver, número 5. Además de las aperturas de Madrid (y la próxima óptica de Valencia), su inauguración más reciente ha sido en Sevilla, donde a principios de marzo se inauguró una nueva óptica en la calle Sierpes, número 8.

Marc & Miller oferta una amplia variedad de gafas y de modelos, tanto gafas graduadas como gafas de sol. Todas las gafas graduadas se pueden conseguir por un precio final de 94€ y las gafas progresivas tienen un coste de 229€, cristales incluidos. La calidad, unida a unos precios justos y asequibles para el usuario, hacen que la empresa ya haya vendido más de 20.000 unidades.

¿El truco? No hay. Su propuesta está basada en un producto de calidad con un modelo de venta directa, en el que su equipo crea el diseño en Madrid y sólo vende las monturas a través de su web y ópticas propias, para así reducir intermediarios. “No encontrarás nuestras gafas fuera de Miller & Marc, pues tendríamos que subir el precio de 94€ a más de 200€ para pagar el margen de terceros” Nos cuenta Sergio Navarro, CEO y cofundador de la marca.

Diseñan monturas atemporales con detalles renovados y todos los estilos tienen cabida en Miller & Marc, desde el más moderno hasta el más clásico: “Puedes venir a comprar con tu hijo de 18 años o con tu abuelo, todos saldrán contentos”.

Sostenibilidad, tradición y artesanía; conceptos claves y transversales para la firma La firma apuesta por la sostenibilidad y la artesanía en el proceso de elaboración de las gafas, y es por ello, que trabaja con acetato de celulosa biológico, de origen 100% natural, y está dejando de usar el acetato convencional, que usa plastificantes químicos. Con la elaboración de las gafas a base de acetato de celulosa biológico se obtiene un producto derivado de fuentes renovables: 100% biodegradables y 100% reciclables. Desde sus principios, Miller & Marc trabaja con una empresa líder en la fabricación y distribución de acetato de celulosa, la empresa italiana Mazzucchelli. Esta empresa familiar, que nació en 1849, cuenta con las últimas técnicas vanguardistas en cuanto a diseño y tecnología, al mismo tiempo que conserva ciertos métodos tradicionales en la fabricación con el fin de conservar la calidad del producto.

Para la empresa española, una característica clave en sus gafas es la durabilidad. Miller & Marc proyecta el pensamiento de invertir en unas gafas de calidad que tengan una larga vida útil y no un consumo voraz. En la página web, uno de los lemas que refleja esta filosofía es: “La sostenibilidad requiere tomar multitud de pequeñas decisiones: compra menos, elige bien y haz que dure“.

Miller & Marc se propone llegar a las 12 tiendas físicas en 2021 Durante los primeros meses de 2021, la firma ha realizado hasta cuatro aperturas en diferentes ciudades españolas. Sergio Navarro asegura que el objetivo a largo plazo es “consolidarnos como la alternativa honesta y asequible a la óptica tradicional, ofreciendo diseño y calidad a un precio asequible para así poder transformar positivamente la industria de la óptica, acostumbrada a precios desorbitados”.

Debido al fuerte crecimiento de la compañía, las previsiones de futuro pasan por seguir creciendo y expandir aún más la apertura de ópticas en los próximos años. Así lo afirma Sergio Navarro, que confía en llegar a tener “al menos 12 ópticas antes de que acabe el año 2021”.

