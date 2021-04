Guía básica de secadores profesionales de pelo Parlux, según Comodidad.net Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 12:13 h (CET) De hecho, hay gran variedad de marcas de secadores de calidad en el mercado, aunque existen tablas comparativas donde Parlux es el más preferido por los profesionales. En el siguiente artículo, muestran todo lo relacionado con más detalle Italia es el país de la pizza, la pasta y el capuchino. Lo mismo ocurre con el estilo y la moda. En este sentido, a través de los secadores de pelo Parlux, el país se extiende por millones de hogares y peluqueros de todo el mundo.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un secador de pelo Parlux?

Lo principal es la potencia y el flujo de aire, ya que determinará el tiempo de secado. Cuantos más altos son, menos tiempo se tarda en secar el cabello.

Utilizar secadores Parlux Alyon en casa no será difícil, ya que todos son ligeros y fáciles de manejar. La diferencia de peso entre los distintos modelos es pequeña.

En caso de uso profesional, es importante elegir el modelo que más se ajuste a las necesidades profesionales, ya que la muñeca no sentirá molestia después de pasar unas horas en la peluquería.

Características de los secadores de pelo profesionales Parlux

Todos los secadores de pelo profesionales tienen dos velocidades y cuatro configuraciones de temperatura. Durante todo el proceso, es posible accionar ambas aceleraciones para reducir el tiempo de secado o hacer que el cabello se vuelva esponjoso.

Uso cómodo

El diseño ergonómico lo hace sencillo y cómodo tanto para zurdos como para diestros. La ubicación de sus botones los hace fáciles de presionar y livianos, aunque el peso se distribuye uniformemente y es cómodo de sostener. Por lo tanto, su muñeca estará más descargada.

Dado que son secadores hechos para uso profesional, están equipados con un cable de alimentación de 3 metros para facilitar el movimiento. Algunas personas se quejan de que es demasiado para uso doméstico, pero es todo lo contrario, ya que no se debe estar muy cerca del enchufe.

Rápidos y duraderos

Dado que son potentes y con gran flujo de aire, reducirá en gran medida el tiempo de uso. La alta eficiencia de la tecnología confiere mucha confianza al secador. Es una prueba del por qué los modelos antiguos todavía están en el mercado.

El motivo por el que tienen tanta demanda, es que cuando tienen que sustituir a la secadora, optan por la elección que les ha resultado tan efectiva durante muchos años. No contemplan otras opciones.

Silenciosos y respetuosos con el medio ambiente

Parlux es una empresa dedicada a la protección del medio ambiente, por eso utiliza materiales naturales y reciclables con una calidad alta.

Dado que el secador de pelo no libera sustancias nocivas, no solo es bueno para el medio ambiente, sino también para la salud del cabello. Además, el último modelo tiene un silenciador integrado para reducir la contaminación acústica.

Parlux Melody Silencer es un dispositivo externo conectado al secador para reducir el ruido. Los modelos Parlux 385, o el Advance Light o Parlux Alyon son muy silenciosos.

