La primera tienda virtual de venta de colchones es española. Su nombre, IMPERIAL

miércoles, 21 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

El eCommerce ha tenido un impacto positivo en los últimos años, reforzándose debido a la pandemia. Por este motivo, las empresas han tenido que adaptarse para hacer llegar sus bienes y servicios vía online, así se ha visto en Gijón Radio.

El año de la pandemia en España, las ventas online crecieron en un 36 %, convirtiéndose en el tercer país con mayor crecimiento durante los últimos 12 meses.

Un informe del observatorio Cetelem, estima que el comercio electrónico superó por primera vez, al comercio físico, acaparando el 65% de la intención de compra frente al 50% en 2019.

En la actualidad, más españoles compran online y muchas empresas tuvieron que adaptarse a este nuevo sistema para facilitar sus productos a sus clientes.

Primera tienda virtual de colchones: YV Imperial IBÉRICA DEL CONFORT Uno de los comercios que vio en el eCommerce, una oportunidad para impulsar su negocio, a través de plataformas de mensajería instantánea, fue YV Imperial Ibérica del Confort una fábrica y tienda de colchones de amplia trayectoria, ubicada en Madrid, calle General Díaz Porlier 27.

Por medio de una videollamada, los vendedores de esta empresa muestran a las personas la variedad de productos que tienen y al concretarse la venta, la compra es enviada al cliente.

Las personas que requieran de los servicios de esta fábrica pueden comunicarse a su tienda virtual, por medio del número telefónico 632 116 978 o a través de su página web.

YV Imperial Ibérica del Confort es una fábrica y tienda de colchones virtual ampliamente reconocida porque ofrece productos naturales, ecológicos y de alta calidad, cuya tela se puede extraer y lavar fácilmente en lavandería.

Con su tienda virtual, YV Imperial Ibérica del Confort continuará garantizando que más personas en España sigan disfrutando de sus productos.

El dominio de las tiendas online El comercio por medio de Internet y las redes sociales es algo que continuará creciendo no solo en España, sino en todo el mundo. Se estima que en 2021, el crecimiento eCommerce en el país será del 24%.

España es la nación del sur de Europa que más ha incrementado sus compras en comercios locales durante la Covid-19, llegando al 77% de las compras generadas de manera virtual. Los motivos por el cual se ha generado este aumento, es el apoyo por parte de los españoles a los negocios de proximidad, la conveniencia y la calidad del producto.

Por su parte, las empresas han notado que las ventas a través de estas plataformas traen muchas ventajas, puesto que permiten ofrecer una atención mucho más directa a sus clientes, asimismo, es un negocio abierto las 24 horas, reduce gastos operativos, no tienen limitaciones geográficas y en caso de ser una tienda física, representa un crecimiento superior porque facilita una mayor visibilidad en el mercado global.

