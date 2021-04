Cadenza Electric: La tienda online líder en opciones Schneider en España, con más de 18.000 referencias del producto Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de abril de 2021, 13:00 h (CET)

A raíz de la pandemia, las empresas de todos los sectores se han visto obligadas a reforzar las actividades a través del comercio electrónico, como se ha visto en fuentes de noticias. En la actualidad, se pueden encontrar productos o servicios de cualquier tipo, incluidos los materiales eléctricos y los equipos y maquinaria especializada. En España, la empresa Cadenza Electric es un proveedor de material eléctrico industrial, tanto para la distribución como para la automatización. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, dispone de todo tipo de artículos para instalaciones eléctricas industriales o domésticas y trabaja con las mejores marcas del sector al precio más competitivo de Internet.

Amplio catálogo de opciones Schneider Antes, para comprar productos de ferretería había que desplazarse a ella, y lo mismo con la tienda especializada; pero hoy en día se pueden solicitar los artículos o la maquinaria a través de Internet.

Cadenza Electric es la tienda online líder en opciones Schneider en España, con más de 18.000 referencias del producto. Dispone de toda la gama de material eléctrico y equipos Schneider, así como de otras marcas reconocidas, entre las que destacan Legrang, Hager, Hyundai, Siemens, entre otras.

Los equipos Schneider son de gran relevancia en el sector eléctrico, ya que han impulsado la transformación digital mediante la integración de tecnologías energéticas y de procesos líderes en el ámbito mundial. La marca fabrica productos que permiten una gestión integrada para las empresas.

Productos Schneider disponibles en Cadenza Electric En la tienda online de Cadenza Electric puede encontrarse una amplia gama de productos Schneider. Entre los más destacados se encuentran los magnetotérmicos, auxiliares, contactos auxiliares, interruptores gama domae para viviendas, interruptores de control de potencia ICP e interruptores magnetotérmicos de la serie NG125 de más amperaje.

También tiene automáticos en carga, bloques vigi, bobinas de disparo, contactores y telerruptores, bloques de contacto y auxiliares, bobinas, contactores manuales y modulares.

Cadenza Electric no solo distribuye material eléctrico, sino que también dispone de otras plataformas de venta online en otros sectores de mercado. La compañía está en constante contacto con diferentes proveedores de material eléctrico y ferretería, localizando con rapidez cualquier producto que no tenga en stock.

¿Cómo comprar en Cadenza Electric? Para realizar una compra en la página web de Cadenza Electric no es necesario crear una cuenta, se puede realizar pedido como invitado o si se desea podemos crear una cuenta, mediante el correo electrónico. Este paso permitirá al usuario acceder a la cuenta personal para comprar cualquier artículo o revisar el estado de los pedidos.

Las personas que únicamente deseen revisar el catálogo de productos de la tienda pueden utilizar el buscador de la parte superior y buscar el artículo con la referencia del fabricante. También pueden navegar por las categorías de los productos a través del menú que se muestra en la columna de la izquierda. Para hacer una búsqueda más detallada, hay disponible un buscador avanzado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.