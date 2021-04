Días antes de Sant Jordi, el libro de Jordi Velasco llega a Best Seller en el ámbito de Salud y Bienestar Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 12:05 h (CET) Experto en terapias alternativas y tradicionales, Jordi Velasco firmará personalmente ejemplares de su libro 'Tu vida, tu salud, tú decides', publicado por Lioc Editorial y en el cual analiza "la relación que tenemos con nuestra salud y con nuestro organismo", los días 22 y 23 de abril, el Día del Libro Se acerca Sant Jordi, el Día del Libro, y el de Jordi Velasco TU VIDA, TU SALUD, TÚ DECIDES -publicado por Lioc Editorial- ya se puede considerar todo un Best Seller dentro del ámbito de Salud y Bienestar.

Y es que, con más de 400 descargas del eBook a través de la plataforma Amazon, TU VIDA, TU SALUD, TÚ DECIDES se ha situado en pocas semanas en la primera posición en las categorías de “Salud y Familia”, “Cáncer”, “Bienestar y Vida Sana” y “Medicina Alternativa”.

Maestro en artes marciales y experto en diferentes terapias alternativas o tradicionales como la acupuntura, las flores de Bach, la radiografía kinesiológica y el par biomagnético, Jordi Velasco estudia en este libro -que tiene como subtítulo Soluciones para TU Salud, con Terapias Integrativas y Naturales- la relación que actualmente se tiene con la salud y con el propio organismo.

El autor parte de la base de que cada cuerpo es único, que se debe escuchar lo que dice y que no todas las soluciones son válidas para todos. Y, sin poner en cuestión el efecto benéfico que la medicina moderna aporta a la sociedad ni los avances imparables de la ciencia, Jordi Velasco invita a los lectores a abrir su mente, a que se formulen preguntas sobre la hipermedicación de la sociedad actual y a buscar respuestas por ellos mismos.

Con un lenguaje fresco y directo, Jordi Velasco recorre en sus páginas distintas patologías -la migraña, los problemas gastrointestinales, las alergias, las dermatitis, las patologías respiratorias, los trastornos mentales, el cáncer- y contrasta los tratamientos que ofrecen para ellas tanto la medicina moderna como las terapias alternativas, desde la convicción de que no deben darse la espalda sino entenderse y cooperar.

El próximo jueves 22 de abril, de 18.00 a 21.00, Jordi Velasco entregará y firmará ejemplares de TU VIDA, TU SALUD, TÚ DECIDES en la calle Laureà Miró 55 de Sant Feliu de Llobregat a todos aquellos que lo hayan adquirido en preventa.

Y el viernes 23 de abril -Día del Libro-, de 10.00 a 13.00 y de 16.30 a 20.00, en el mismo lugar, dedicará ejemplares a todos aquellos que quieran comprar la edición exclusiva del libro físico, acompañado de un obsequio muy especial.

Todos aquellos que quieran realizar una reserva para evitar colas pueden escribir al correo info@sk21.es.

https://www.amazon.es/dp/B091F954CY

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.