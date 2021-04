Alumnas del Colegio Logos presentan DEREX CLINIC, un proyecto de emprendimiento para Educaixa Next Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 11:04 h (CET) DEREX CLINIC es una plataforma digital que tiene como objetivo principal dar a conocer, desdramatizar y apoyar la salud mental Silvia Álvarez Morante, Pía Ballarín Ruíz, Blanca Centenera San Martín y Zoe Logar Rodríguez, alumnas de 1º de Bachillerato y 1º de Bachillerato Internacional de Logos International School, centro privado internacional de la Comunidad de Madrid, forman uno de los equipos seleccionados entre los proyectos presentados a nivel nacional por la obra social La Caixa para participar en EduCaixa Next, incubadora de empresas de desarrollo de proyectos de emprendimiento.

El proyecto, DEREX CLINIC, es una plataforma digital cuyo objetivo principal es dar a conocer, desdramatizar y apoyar la SALUD MENTAL, haciéndola más accesible a todos los jóvenes mediante una app que ofrece webinars informativos gratuitos y servicios terapéuticos personalizados para cada usuario. Dichos servicios se ofrecen digital y presencialmente, y evolucionan acorde a cada perfil personal. Los usuarios también podrán interactuar con personas en situaciones y con perfiles similares a los suyos a partir de un sistema extensivo de chats y foros interactivos. Con ello, se pretende cubrir el objetivo número 3 de SALUD Y BIENESTAR, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial de la ONU.

Para desarrollar este proyecto se ha realizado una investigación de mercado basada en 100 encuestas dirigidas a jóvenes alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y profesores de enseñanzas medias, así como 10 entrevistas a expertos y especialistas en el ámbito de la psicología.

El premio consiste en seis meses de formación on-line con expertos en emprendimiento, la posibilidad de participar en eventos de networking y presentar su proyecto en Barcelona al final de las sesiones en el mes de mayo.

El programa Jóvenes Emprendedores propone trabajar con una metodología participativa y cooperativa, fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos, para fomentar la autonomía y el crecimiento en el ámbito personal y académico del alumnado.

De esta forma, EduCaixa Next está concebida para ayudar a los centros educativos y a los docentes a generar esas habilidades que permitirán a los jóvenes enfrentarse al mundo de una manera más responsable, más creativa, más cooperativa y más sostenible.

En Logos International School, se trabaja y da mucha importancia al emprendimiento en Secundaria y Bachillerato. Equipos del Colegio han participado en diferentes eventos. En concreto los proyectos Infoversity y Rapidito fueron seleccionados para el Campus Desafío Emprende 2017 y 2018, los proyectos Infoversity y SharEat participaron en la Incubadora de empresas de la Obra Social de La Caixa 2018 y 2019; y el proyecto SharEat fue campeón nacional en su categoría en el Evento Mañana2020.

El Colegio Logos, con dos Campus: Logos Nursery School, con un programa propio de inmersión lingüística en inglés y Logos International School, con un programa propio de bilingüismo, es uno de los 5 mejores colegios de España, según el Ranking El Mundo 2021, cuya metodología favorece la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos, trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados. Para ello, cuenta con un espacio educativo con clases equipadas digitalmente, laboratorios, espacio de coworking, aula de robótica, y unas instalaciones innovadoras y únicas.

