El WomenTech21 alinea la innovación tecnológica y el liderazgo femenino en el sector sanitario y servicios

miércoles, 21 de abril de 2021, 10:40 h (CET) El Women 360° Congress, celebra el Congreso de Tecnología y Salud "WomenTech21", patrocinado por Naturgy por 5º año consecutivo, en realidad virtual 3D El 25 de mayo se celebra en realidad virtual 3D la nueva edición el Congreso de Tecnología y Salud WomenTech21, apuesta por la promoción, el empoderamiento y la visibilidad de la mujer en la ciencia, la investigación, la innovación y la tecnología. “Es de relevancia la integración del talento femenino de las STEM al mundo laboral, dónde, en un futuro cercano serán las profesiones más demandadas y la mujer ha de desarrollar un papel destacado al frente y feminizando las STEM”, destaca Rosa Cuscó, directora y fundadora del Women 360° Congress.

Instituciones y Mujeres pioneras en Blockchain e Inteligencia Artificial participan en esta nueva edición de WomenTech21

El evento WomenTech21 se desarrollará el próximo 25 de mayo de 2021 desde las 15h hasta las 19h, en un entorno de realidad virtual 3D que permitirá a las asistentes crear sus propios avatares y disfrutar de las ponencias de manera envolvente y en un formato disruptivo.

El programa se iniciará con la bienvenida, de la mano de Carmen Fernández, Directora de Talento Creativo y Cultura de Naturgy, seguida de la mesa de Inauguración Institucional constituida por Joana Barbany, Directora General de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Sara Berbel, Gerente Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, Silvia Cufi, Directora de Desarrollo Corporativo en Fundació TicSalut Social y Rosa Cuscó.

La ponencia inaugural será llevada a cabo por la Dra. Karina Gibert, Vicedecana del Colegio de Ingeniería Informática de Catalunya, investigadora en Big Data e Inteligencia Artificial, con su ponencia “Mujeres y tecnología, oportunidades y retos de futuro". A continuación, se iniciará la mesa de debate que tendrá como eje temático “La era del blockchain en femenino”, en la cual aportarán su experiencia y conocimiento mujeres líderes empresariales como: Marta Vallés, Cofundadora y directora de desarrollo de negocio de VOTTUN, Cristina Martin, CEO en ECustoms y Marta Gutiérrez, CEO en SIGNE_Block. La mesa será presentada y moderada por Montserrat Guardia Güell, General Manager en Alastria Blockchain Ecosystem. Sin duda alguna, la mesa dará visibilidad al talento referente femenino en el eje estratégico de la tecnología.

La segunda mesa de la jornada “Ingenio, el arma contra el Coronavirus”, situará a la audiencia se en la dinámica de generación de entornos creativos como arma en tiempos de pandemia. Presentada y moderada por Montserrat Guardia Güell, General Manager at Alastria Blockchain Ecosystem & Co-Founder COVIDWARRIORS, contará con las aportaciones de Maria Visa Boladeras, CEO en MTS, Pilar Forns Casadó, Senior Scientist & Team Leader in Parc Científic de Barcelona y Helena Mena, Co-founder y diseñadora en Polariza Studio. Todas ellas han participado de voluntarias en la Asociación CovidWarriors.

Y además... networking

Si algo caracteriza al Women 360º Congress es su capacidad de innovar y de generar espacios para el intercambio y, por ello, la Pausa-Networking CallToAction, aproximadamente en el ecuador de la jornada, permitirá acercar a las empresas, en una llamada a la acción, sinérgica y cercana, gracias a los avatares de las asistentes en la plataforma de realidad 3D.

La segunda parte de la jornada, los avatares se trasladarán de nuevo al auditorio, donde se abrirá con la mesa dedicada a la “Innovación e Inteligencia artificial del sector sanitario” abrirá la mesa la ponencia de la Dra. Carolina García-Vidal, Especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona presentará “Inteligencia Artificial aplicada en la toma de decisiones médicas”. Seguidamente, Àtia Cortes, Recosignised Researcher Life Sciences – Social Link Analytics Life Sciences Group at BSC, y la última ponencia del congreso será llevada a cabo por Maribel Berges, CEO en Affirma Biotech con el “Desarrollo de nuevos productos para lograr el reto de medicinas multirresistentes en infecciones crónicas”.

El evento culminará con un segundo espacio de Networking CallToAction, en el cual se pondrán en común los temas tratados en las intervenciones.

Además del apoyo de Naturgy, Women 360º Congress cuenta con colaboración de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto de Formación Contínua-IL3 de la Universidad de Barcelona, la Fundación TIC Salut Social, COVIDWarriors y Ctecno; así como de Asociación Alastria, Positiveness, Kern Pharma, Gynea Laboratorios, Comissió de Gènere COEINF, Foment del Treball y Dones IACAT.

Fecha del congreso 25 de mayo de 2021

Horario 15 h a 19 h

Plataforma Realidad Virtual 3d. Dias antes del evento se habilitará el enlace de acceso

Web y programa: https://www.women360congress.com/v-congreso-de-tecnologia-y-salud-womentech21/

Inscripciones abiertas: https://www.inscribirme.com/womentech21

La plataforma virtual 3D: es una herramienta de comunicación disruptiva que acerca de forma envolvente, la experiencia del usuario. Únicamente la persona inscrita, ha de registrarse desde el enlace que se enviará días previos al evento, en 3 sencillos pasos; 1.- descargarse el entorno virtual, 2.- acceder con sus credenciales de registro y 3.- configurarse su avatar, de ahí, estará lista para disfrutar, conectar con otras personas, aprender y llenarse de conocimiento.

Sobre el Women 360° Congress

El Women 360º Congress, el congreso de salud, bienestar y empresa para la mujer directiva y empresaria, de referencia a nivel nacional y nace como un espacio de comunicación e intercambio de conocimiento, siendo pionero en su forma de comprender y apoyar, desde 2014, al talento femenino desde su salud y entornos sociales. Atiende en formatos disruptivos, como la realidad virtual 3D, en webinar y en híbrido, las necesidades de comunicar y conectar a las personas. El objetivo del congreso es ofrecer un espacio de interacción con otras empresarias con intereses comunes, abordar temas que preocupan a la mujer sobre salud, empresa y bienestar, ofreciendo información relevante de la mano de profesionales reconocidos/as, y concluir con soluciones al respecto; además de dar mayor visibilidad social y empresarial a la mujer.

