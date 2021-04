Audifono.es: uno de los comparadores de audífonos con mayor crecimiento en España Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 10:28 h (CET) La startup española Audifono.es se consolida como uno de los comparadores con mayor crecimiento en el país. Esta compañía se encarga de ofrecer un servicio de recomendación personalizado y gratuito a los usuarios de los mejores audífonos y centros auditivos en función de las especificaciones personales La startup española Audifono.es se consolida como uno de los comparadores con mayor crecimiento en el país. Esta compañía se encarga de ofrecer un servicio de recomendación personalizado y gratuito a los usuarios de los mejores audífonos y centros auditivos en función de las especificaciones personales.

Audifono.es es una startup española dedicada a prestar un servicio de comparación y recomendación de centros auditivos y audífonos de todo tipo. En total, esta compañía cuenta con una completa base de datos de más de 4.000 centros auditivos españoles, lo que equivale a una cifra por encima de la mitad de los centros auditivos existentes en el país que están listados en torno a los 7.000. La startup comparadora cuenta, así mismo, con una extensa base de datos en la cual tienen cabida más de 600 modelos diferentes de audífonos, catalogados en función del tipo de dispositivo, de la gama y de los precios. “Nuestra base de datos es una de las más completas en cuanto a la comparación de centros auditivos y dispositivos para mejorar la audición se refiere”, explican desde la compañía y añaden que “lo que pretendemos es dar cabida al mayor número posible de referencias para que los usuarios puedan encontrar el servicio o producto que necesitan y que mejor se adapte a sus necesidades”.

La startup española Audifono.es ofrece un servicio gratuito a todos los usuarios que visitan su página web. El funcionamiento de la plataforma resulta de lo más sencillo, tal como explican sus desarrolladores. “Nuestra web cuenta con un recomendador de audífonos y un recomendador de centros auditivos, además de un buscador personalizado de clínicas destinadas a tratar problemas de audición que muestra los resultados en función de la ubicación que especifique el usuario”, detallan. El recomendador de centros y dispositivos para la audición cuenta con un proceso guiado que se complementa con varias preguntas destinadas a las personas con problemas auditivos. Estos interrogantes acotan y delimitan los resultados de la búsqueda para mostrar a los usuarios los productos y servicios más específicos. En ellos se debe detallar, por ejemplo, si se utilizan audífonos o son los primeros, el tiempo que llevan empleándolos, el grado de afección y otras cuestiones con el fin de proceder a mostrar los resultados más concretos.

Una vez respondidas a las preguntas de los diferentes recomendadores, los interesados podrán acceder a los productos y servicios más adecuados en función de sus necesidades. “Estos formularios resultan de gran ayuda para poder filtrar entre todos los audífonos que tenemos catalogados. Los resultados reflejarán aquel dispositivo que mejor se adapte a las especificaciones de cada usuario, y es que hay que tener en cuenta que podemos encontrar una gran variedad de modelos y tipos de audífonos que varían en función del grado de pérdida auditiva, así como el diseño y su precio”, comentan y añaden que, por lo general, “el precio de los audífonos suele rondar entre los 500 € y los 5.000 €, siendo el precio medio en España de unos 1.500 €”. La startup cuenta, así mismo, con un formulario específico para reservar la cita de manera que sea la propia empresa quien se ponga en contacto con la persona interesada en recibir la información.

Audifono.es es una startup especializada en la recomendación de audífonos y centros auditivos, aunque también ofrece otros servicios que han conseguido dar mayor crecimiento a la empresa y posicionarla como un referente en el país, como la de recomendar pruebas gratuitas de audífonos, proporcionar información sobre la hipoacusia o ayudar a los usuarios a encontrar ayudas y subvenciones para financiar estos dispositivos. “Sabemos que el precio de los audífonos suele ser bastante elevado, por eso, actualizamos constantemente la información sobre ayudas y subvenciones a las que pueden acceder las personas con problemas de pérdidas auditivas”, concluyen.

La pérdida de audición, un problema mundial en aumento

Tal como ha especificado la Organización Mundial de la Salud, OMS, en uno de sus informes, en la actualidad hay más de 466 millones de personas en todo el mundo que tienen problemas de audición. Esto significa que, al menos, un 5% de la población total padece este tipo de problemas auditivos. La OMS matiza en su informe que estas cifras aplican tanto a personas con sordera congénita, así como a quienes la han adquirido con el paso del tiempo. El informe detalla, además, que de todas ellas unos 72 millones de personas sordas hacen uso de uno u otro tipo de lenguaje de señas.

Las estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud alarman también del posible incremento de los problemas de audición de cara al futuro y anuncian que en los próximos 30 años, de cara al 2050, estos problemas pueden alcanzar a los 900 millones de personas. Es decir, uno de cada 10 habitantes en el planeta tendría algún problema de audición. La organización pone énfasis, sobre todo, en el caso de la población joven y en los malos hábitos que dañan los oídos. Explica que, al menos, un 50% de los jóvenes entre los 12 y 35 años podrían verse afectados por problemas de audición por exponer su oído a ruidos elevados y constantes por encima de los límites considerados como inocuos derivados de la utilización de dispositivos de reproducción de música o smartphones.

