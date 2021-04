Rinomodelación sin cirugía Madrid por ABB Medicina Estética

La nariz, es una de las partes más conflictivas del rostro, y por ello muchas personas buscan tratamientos estéticos para esta zona, como se ha visto en sitio relacionado.

Por suerte hoy en día, gracias a la innovación en el sector médico, se puede corregir el perfil de la nariz sin cirugía mediante el tratamiento de rinomodelación sin cirugía en Madrid.

Es por ello por lo que mucha gente que sólo quiere redefinir o moldear alguna pequeña imperfección de la nariz recurre a las inyecciones de ácido hialurónico.

¿Para qué personas está recomendada la rinomodelación? Si lo que se desea es remodelar la estructura de la nariz, una rinomodelación no solucionará el problema, ya que conseguir ese resultado sólo se daría a través de una intervención quirúrgica, como lo puede ser la rinoplastia.

La rinomodelación, sin embargo, está recomendada para aquellas personas que desean corregir imperfecciones en la nariz como lo pueden ser la caída de la punta de la nariz, aminorar el puente curvado, un contorno nasal poco estético o rellenar depresiones que pueda presentar la nariz.

Este tratamiento mediante inyecciones con ácido hialurónico ha ganado gran popularidad en los últimos años gracias a los múltiples casos en los que es una solución eficaz.

¿El efecto es permanente? El efecto de la rinomodelación con ácido hialurónico no es permanente, el efecto se suele ver casi en la primera sesión, todo depende del paciente y de lo que desee corregir. No es hasta después de 15 días, aproximadamente, que se pasa revisión que es cuando se pueden ver los resultados de la intervención no quirúrgica y apreciar si se necesita retocar. El efecto suele durar una media de 18 meses. Y la intervención suele durar de 30 a 40 minutos.

