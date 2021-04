Primer webinar gratuito sobre creación de contenido digital de viajes en la popular red social TikTok Comunicae

miércoles, 21 de abril de 2021, 09:28 h (CET) La formación, ofrecida por IATI Seguros a través de IATI Academy, será impartida este jueves por 'Gemelos viajeros', los "tiktokers" de habla hispana de mayor éxito en el sector Travel La nueva red social de moda en España, TikTok, ya suma 800 millones de usuarios en el mundo y más de 3 millones de usuarios activos en nuestro país. Sin duda, este nuevo canal de comunicación ha sido el que más ha crecido a nivel de seguidores y en número de visualizaciones, superando las 100.000 millones al día. Por eso, cada vez se hace más necesario conocer este medio y ofrecer formación de calidad a los creadores de contenido digitales. Para ello, IATI Seguros a través de IATI Academy, su plataforma de formación on line, ha creado el primer webinar sobre contenido de viaje en TikTok. La charla, totalmente gratuita, será el próximo jueves 22 de abril a las 19 horas a través de Zoom.

La formación, que será la primera de este tipo en nuestro país, la imparten los Gemelos viajeros, los “tiktokers” de habla hispana de mayor éxito del sector viajes y que suman casi 1 millón de seguidores. Durante una hora, los gemelos revelarán los aspectos más importantes de esta red social, así como analizarán los formatos, la audiencia y las tendencias en TikTok.

Esta conferencia está enmarcada en el programa académico de IATI Academy, una plataforma gratuita de formación on line bajo demanda y especializada para creadores de contenido en blogs o redes sociales impulsada por IATI Seguros. Con esta iniciativa la empresa pretende ayudar a la profesionalización de uno de los trabajos más demandados del siglo XXI. Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, apuesta por la renovación constante: "Las redes sociales están en continuo cambio y los profesionales requieren de formación de calidad que no es fácil encontrar y que nosotros queremos ofrecer".

Para participar en el webinar de TikTok, es posible conectarse de forma gratuita a través de este enlace este jueves 22 de abril a las 19 horas: https://forms.gle/ykWXw8bv8XnXh9QF9

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una compañía socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

