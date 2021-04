THANNAC: Vestir a la moda y con piezas sostenibles sí es posible Emprendedores de Hoy

martes, 20 de abril de 2021, 20:03 h (CET)

Llevar una conjunto cómodo, con colores vivos, elaborado con un tejido natural como la seda y que te favorezca, es lo que hasta ahora te ofrecía THANNAC. Pero con la crisis del coronavirus, ha acelerado un proyecto que tenía desde el 2019, y lo que desde THANNAC ahora se impulsa, es que este conjunto se pueda usar tanto en verano como en invierno, mezclándolo con prendas de abrigo, y así, conseguir que el armario de cada mujer se racionalice y adelgace eliminando todo lo que no utilice, y manteniendo o adquiriendo prendas que le aporten calidad y más versatilidad, así se ha visto en esta página web.

En definitiva, THANNAC está dentro del giro que las industrias de la moda en todo el mundo están realizando, dirigido a la transformación de la economía actual, en circular, con todo lo que conlleva.

El objetivo de THANNAC es que, a partir de 2020, el 70% de su catálogo sea moda sostenible. De este modo, se pretende maximizar la experiencia de tantos años en el sector de la moda, consiguiendo que todas sus clientas vistan con estilo, pero con prendas sostenibles.

Para afrontar esta nueva etapa, THANNAC ha evolucionado desde sus tiendas físicas llenas de color en Madrid y Milán, a tener todo su catálogo tanto en su tienda online, como en los principales plataformas de venta online, como Amazon, y mantiene abierta una tienda física en Madrid y otra en Milán, porque su meta es vender a golpe de clic directamente desde su web o desde Instagram (like2buy), Facebook o a ritmo de reguetón en TikTok , ya que es a través de redes sociales donde THANNAC ha conectado tanto con sus clientas de siempre, como con clientas nuevas de fuera de España. El proceso de digitalización de THANNAC empezó en el 2017, para consolidarse en el 2020 en pleno confinamiento.

Materiales de calidad y sostenibles THANNAC comenzó en el 2003 con sus colecciones fabricadas con tejidos naturales en India, con impactantes bordados, llenos de color. Tras más de dieciocho años vistiendo a miles de clientas con un estilo muy especial, ahora pone también al alcance de estas, sus colecciones de ropa sostenible calidad, manteniendo sus EDICIONES LIMITADAS que tanto éxito han tenido. Las colecciones de THANNAC seguirán destacando por el buen gusto, completamente compatible con la sostenibilidad, y seguirán siendo únicos sus vestidos, conjuntos y prendas de punto, pera tratar de conseguir que en cada armario prime calidad sobre cantidad y conseguir que se consuma de una manera totalmente responsable prendas sostenibles.

Una de las colecciones de THANNAC que ha dado la vuelta al mundo recientemente es la The THANNAC SILK Collection (colección de seda), compuesta por prendas de seda de una gran calidad, amplias, cómodas y versátiles Se pueden encontrar vestidos ideales, kimonos, conjuntos, pantalones y un largo etc. Estas prendas se caracterizan por la exclusividad, el tejido y los colores vivos con los que están diseñadas, que permiten combinarlas perfectamente para vestir diferente y con estilo.

Las clientas pueden acceder al outlet de THANNAC, donde encontrarán prendas a precios más rebajados. Además, la clienta dispone de dos tipos de suscripción: la plata y la plus. Con ellas puede conseguir diferentes descuentos y promociones durante todo un año.

La importancia de la ropa sostenible La moda sostenible es un movimiento promovido por las propias marcas de moda, que empezó como un rumor hace unos años, y acelerado durante la crisis del coronavirus, que ha dejado al descubierto muchos de los malos hábitos en cuanto al consumo de moda se refiere.

Como consecuencia de la expansión de este movimiento, ahora las mujeres occidentales, a las que les explotaba el armario, han decidido revolucionarlo, y buscan adelgazarlo y llenarlo sólo con piezas de más calidad, exclusivas, que sean capaces de ajustarse a cualquier momento o temporada, mezclando invierno con verano, con complementos pero huyendo de lo estereotipado. El mensaje es que la tendencia surge en las pasarelas, pero cada mujer debe crear su propio estilo

componiendo su propio y exclusivo armario, que por tanto, años le costará completarlo, pero durante años utilizará sin perder estilo.

“Sostenible” es una maravillosa palabra que significa que perdure en el tiempo, en cambio, si por algo se ha caracterizado la industria textil hasta hace poco es por la corta vida útil que se le da a las prendas, que se ven como algo de usar y tirar y que se compra compulsivamente. La fabricación de ropa sostenible se realiza en base a tres valores: la minimización del impacto medioambiental, la garantía de los derechos laborales y la consolidación de una economía circular que deje en segundo plano los hábitos consumistas fomentados por la llamada, y ya caduca, fast fashion.

THANNAC es una una gran opción para vestir en tendencia, con mucho estilo, pero a la vez sabiendo que es una marca de moda comprometida con el cambio en los hábitos de consumo para conseguir una economía circular.

