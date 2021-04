Rinomodelación en Barcelona en la clínica de medicina estética Dra. Laura Sitú Emprendedores de Hoy

martes, 20 de abril de 2021, 19:11 h (CET)

Los ideales de belleza siempre han existido, pero cada vez parece que son más y más exigentes, lo que lleva a muchas personas a desear corregir pequeñas imperfecciones. En la actualidad, la medicina estética permite remodelar aquellos rasgos faciales y corporales que no acaban de agradar. El progreso continuo de la tecnología hace que los profesionales del sector de la medicina estética puedan hacer grandes trabajos de manera ambulatoria, sin la necesidad de pasar por quirófano, así se ha visto en Medio digital.

Uno de los tratamientos que actualmente está revolucionando el mundo de la medicina estética es la rinomodelación, que consiste en un procedimiento médico-estético que permite mejorar el aspecto de la nariz de manera rápida y eficaz a través de una técnica no invasiva que no requiere intervención quirúrgica. En la ciudad de Barcelona, está localizada la clínica de medicina estética Dra. Laura Sitú, liderada por la misma Dra. Laura Sitú, especialista en medicina estética, cirugía general y cosmética. Uno de los tratamientos estéticos que domina la Dra. Sitú es la rinomodelación.

Lograr una nariz perfecta sin recurrir al bisturí es posible El éxito que está recogiendo el tratamiento de rinomodelación se debe en gran parte a la inmediatez de los resultados. Se trata de un procedimiento que permite corregir el aspecto de la nariz, modificando de esta manera los ángulos de la nariz, tanto a nivel de perfil como de frente. Para conseguir el resultado deseado por el paciente, la profesional Dra. Laura Sitú procede a añadir ácido hialurónico en puntos estratégicos de la nariz. Este tratamiento estético permite cambiar la forma de la nariz, pero no sustituye la intervención quirúrgica conocida como rinoplastia, ya que se trata de resultados temporales.

Cambiar la forma de la nariz es algo totalmente posible gracias al trabajo de la Dra. Laura Sitú en su clínica de medicina estética situada en Barcelona. A pesar de esto, la rinomodelación es un tratamiento que no está indicado para todo tipo de pacientes, por este motivo, es imprescindible una primera valoración hecha por la Dra. Laura Sitú para que la profesional valore si es el tratamiento ideal para obtener los resultados deseados. En la clínica de medicina estética Dra. Laura Sitú el paciente puede realizar un primer diagnóstico con la Dra. totalmente gratuito.

La clínica de medicina estética Dra. Laura Sitú es referente en Barcelona La clínica de la Dra. Laura Sitú es referente en el mundo de la medicina estética. La Dra. cuenta con experiencia internacional en los últimos años en América y Europa, lo que le permite conocer los tratamientos más innovadores en todo el mundo. Además, la calidad en los productos y los materiales utilizados están garantizados. La Dra. Laura Sitú trabaja cada día para innovar en la medicina estética para poder ofrecer a sus pacientes todos los tratamientos estéticos más demandados a nivel internacional.

La galería de imágenes que comparan el antes y el después en los resultados y los múltiples comentarios de pacientes que ya han pasado por la clínica de la Dra. Laura Sitú avalan la profesionalidad y la calidad de los resultados. La Dra. Laura Sitú es capaz de corregir aquellos rasgos de la nariz que no agradan de manera rápida y sin necesidad de intervención quirúrgica.

