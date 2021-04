España, quinto país de Europa con más ingresos por juegos de azar Comunicae

martes, 20 de abril de 2021, 14:42 h (CET) Según apuestas-deportivas.es las previsiones apuntan a que los ingresos brutos de las apuestas online crecerán, de media, un 7% anual hasta 2025 España es el quinto país europeo con más ingresos por juegos de azar, según la plataforma Apuestas-deportivas.es, en base a los datos recogidos por Statista. Desde la compañía señalan que “delante de España se encuentran, en base a los ingresos brutos generados por la industria del juego, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia. Lo que sitúa a España como uno de los países con mayor industria del juego”.

La plataforma señala también que, según el informe, estos ingresos proceden, sobre todo, de apuestas deportivas, y los casinos y loterías online. De hecho los juegos online no han parado de crecer a lo largo de los años y, según datos de Statista, se estima que alcanzarán los 33.000 millones de euros de ingresos en 2023. Pero no solo eso sino que, las previsiones también apuntan a que la cuota online del mercado total del juego en Europa crezca hasta el 33,6% en 2025, frente al 24,8% que tenía en 2019.

“Las previsiones de crecimientos son de cerca del 7% anual en los ingresos brutos de los juegos online hasta 2025, según los datos, por lo que las expectativas positivas para la industria del juego se mantienen, a pesar de la pandemia”, explican desde Apuestas-deportivas.es.

La industria del juego online creció un 13% en España en 2020.

Por otro lado, según los datos publicados por el Ministerio de Consumo, en 2020, los ingresos brutos (GGR) obtenidos por el mercado del juego online en España fueron de 850,78M de euros, lo que supone un 13,70% más que el año anterior.

Mientras que, los segmentos de juego online que más GGR han recaudado en España, es decir, los que más ingresos brutos han obtenido, serían por el siguiente orden: las apuestas, con un 42,92% del total de los ingresos, lo que supone 365,14 millones de euros; el Casino, con un 41,23%, y 350,80 millones de euro; el Póquer (12,96%) con 110,3 millones de euros; el Bingo, con un 1,94% del total de ingresos y 16,52 millones de euros y, los Concursos, con un 0.94% y una recaudación de 8,01 millones de euros.

Por último, desde Apuestas-deportivas.es, señalan que entre las tendencias de juego online para este año seguirán el crecimiento de los crupieres en directo para los casinos online, los juegos online exclusivos en los que se añaden premios extras y un incremento de la seguridad de las plataformas y webs de juegos en línea para desarrollar un juego más responsable.

