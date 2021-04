Anytime Fitness dota a sus clubes de dispositivos de terapia de percusión y esferas y rodillos de masaje Comunicae

martes, 20 de abril de 2021, 13:26 h (CET) El líder mundial del fitness ha dado una nueva muestra de su férrea apuesta por la tecnología al introducir en sus clubes una amplia gama de dispositivos de terapia de percusión de las marcas Hyperice y Theragun, como pistolas, esferas y rodillos de vibración, con los que amplía los servicios y planes de entrenamiento que a partir de ahora podrá ofrecer a sus socios Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con cerca de 5.000 clubes repartidos en más de 30 países, ha dado un nuevo golpe de autoridad en el mercado español al apostar por la tecnología de las marcas Hyperice y Theragun e incluir en algunos de sus clubes dispositivos de terapia de percusión y esferas y rodillos masaje.

Máquinas con las que, según explica Alberto Ramos, director de Fitness de Anytime Fitness Iberia, los socios de la cadena “podrán disfrutar en primera persona de los beneficios de la última tecnología en terapia de percusión, esferas y rodillos de masaje.”

Unos beneficios que pueden aplicarse tanto para la recuperación de lesiones deportivas -como la fascitis plantar, la tendinitis, los dolores de espalda, etc.-, como para el calentamiento y activación de la musculatura antes del entrenamiento, o la relajación del músculo tras éste.

Esta nueva tecnología está disponible por el momento en los cuatro clubes corporativos de Anytime Fitness Iberia y en algunos clubes franquiciados de su red en España donde la han introducido en el marco de un proyecto piloto. A medio plazo, el objetivo es implementarla en toda la red.

Los clubes que hasta ahora han incluido estos nuevos dispositivos de Hyperice son los que la cadena tiene en Mirasol, Poblenou, Les Corts, Mallorca, El Prat y Sabadell Nord. Por su parte, las máquinas de Theragun ya pueden usarse en los clubes de Terrassa, Pedralbes, León, Gerona, y Sabadell.

Formación exhaustiva de entrenadores

Los socios de todos estos clubes podrán acceder a estas nuevas herramientas durante sus entrenamientos, pero siempre bajo la supervisión y guía de los entrenadores de Anytime Fitness. “Hemos formado a todos nuestros entrenadores para que conozcan todas las posibilidades de estas nuevas herramientas y guíen a los socios en su uso”, matiza Ramos.

Los dispositivos de Hyperice y Theragun pueden usarse antes y después de las sesiones de entrenamiento con el objetivo de llevar más sangre a los músculos y a los tejidos blandos sobre los que se apliquen preparándolos para la actividad o relajándolos tras ella. Su uso también es factible, apunta Ramos, en los entrenamientos con series para aplicarlo entre medias de algunas o todas ellas.

Respaldo tecnológico

Las máquinas de Hyperice y Theragun pueden además conectarse a sus APP respectivas donde los socios podrán encontrar múltiples opciones para su uso en función del tipo de ejercicio que quieran hacer y de qué partes del cuerpo y músculos quieran trabajar.

“Con la introducción en nuestros clubes de este tipo de dispositivos damos un paso más para estar a la vanguardia del sector y ofrecer a nuestros socios todas las opciones que tenemos a nuestro alcance para que sus entrenamientos puedan ser lo más útiles y completos. Nuestra idea es comprobar cuál es el grado de aceptación por parte de los usuarios de estas nuevas máquinas para poder implementarlas en el resto de clubes AF en el menor tiempo posible”, puntualiza Ramos.

Tanto las máquinas de Hyperice como las de Theragun podrán ser adquiridas por los socios que lo deseen en los clubes de Anytime Fitness que participan en este proyecto piloto.

Próximo proyecto: Evolt

De los países europeos en los que está presente Anytime Fitness, España ha sido el segundo, por detrás de Reino Unido, en incorporar estos nuevos mecanismos a sus clubes. “La rapidez con la que Anytime Fitness Iberia ha apostado por implementar estas novedades es una muestra más de nuestro compromiso para mejorar la rentabilidad de nuestros franquiciados y los entrenamientos de nuestros socios”, sostiene Tim Devereaux, director de Anytime Fitness en España.

Además de las máquinas de Hyperice y Theragun, la cadena está ultimando la puesta en marcha de otro proyecto piloto con Evolt, con el fin de ofrecer a los socios una mayor información de su composición corporal (masa magra, masa grasa, agua, masa muscular, etc.) De esta forma podrán medir con más precisión sus progresos y afinar sus entrenamientos de acuerdo a los objetivos que deseen alcanzar, especialmente si tienen que ver con la pérdida de peso o el aumento de masa muscular.

Personalización de los entrenamientos

Algo que va en línea con la estrategia de Anytime Fitness de ofrecer entrenamientos diseñados a medida para cada uno de sus usuarios mediante su Coaching Model. Esta iniciativa, que la cadena ha implementado en sus cuatro clubes corporativos y que ahora empieza a implementar en los gimnasios franquiciados que tiene por toda España, está recibiendo el aplauso de sus socios y de los nuevos que están uniéndose a sus filas.

Socios que según Devereaux valoran el esfuerzo que la firma ha hecho para ofrecer en sus clubes y en el entorno virtual que ha creado entrenamientos que combinan a la perfección lo presencial con lo virtual y lo indoor con lo outdoor.

Remote Training y APP

Ese entorno que Anytime Fitness ha bautizado con el nombre de Remote Training permite gracias a su APP que entrenadores y socios puedan entrenar a distancia, con entrenamientos personales o en clases colectivas, pero viéndose y pudiendo por tanto los primeros corregir o mejorar la ejecución de los ejercicios que hacen los segundos.

Ejercicios que también pueden hacer dentro o fuera de los clubes con los más de 1.100 programas de entrenamiento y 8000 ejercicios con los que la firma ha dotado a su APP.

La aplicación de Anytime Fitness permite además que los usuarios puedan registrar sus marcas y observar los progresos que hacen con sus entrenamientos, adaptarlos a sus circunstancias y objetivos e incluso prepararse para competiciones deportivas de cualquier nivel e índole.

