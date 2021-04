Ver Cogolludo y degustar Cogolludo es posible gracias a una nueva iniciativa turística Comunicae

martes, 20 de abril de 2021, 10:22 h (CET) Guiarte Guadalajara ofrece visitas guiadas por la villa serrana, que terminan con una degustación de mermeladas artesanas y de miel en el obrador de El Mirador La empresa Guiarte Guadalajara, a cuyo frente está el cogolludense, Javier Segura, ofrece visitas guiadas en la provincia de Guadalajara, y, naturalmente, muchas de ellas en la localidad de donde es oriundo el guía turístico.

Recientemente, el emprendedor ha lanzado un producto turístico perfecto para quienes gustan de conocer la historia, costumbres y tradiciones de las localidades que visitan, recorriendo sus calles y monumentos y parándose en sus emblemas históricos, y escuchando las explicaciones doctas de quienes las conocen perfectamente, a lo que ha añadido la degustación productos de la tierra, con los que poner, nunca mejor dicho, la guinda del pastel.

Así, Javier, que acumula años de experiencia en el sector, ha diseñado varias rutas por el casco histórico de Cogolludo, fundamentalmente en exteriores, de en torno a dos horas de duración. Con él, los visitantes viajarán en el tiempo y descubrirán cómo el I duque de Medinaceli mandó construir el primer monumento renacentista de España, su Palacio Ducal, y también que fue en Cogolludo donde se supo, antes que en ningún otro lugar de Castilla, que Cristóbal Colón había vuelto a España con éxito de su primer viaje de las Indias. No en vano, el primer documento escrito que da noticia del descubrimiento de América, una carta que envía el duque de Medinaceli a su tío el Cardenal Mendoza, está fechada en “la muy villa de Cogolludo”, el 19 de marzo de 1493 y es el primer documento por escrito del descubrimiento de América o de la vuelta de Colón de su primer viaje a las Indias hallando todo lo que buscaba, se encuentra en el Archivo Nacional de Simancas (Valladolid).

Las rutas no obvian ninguno de los emblemas de la villa serrana, como la Plaza Mayor y su maravilloso Palacio, o la imponente Iglesia de Santa María, visible desde kilómetros de distancia, pero también se adentran en sus rincones menos conocidos, como la Iglesia de San Pedro, la Fuente de Abajo, donde se pueden hacer fotos de las dos iglesias superpuestas en perspectiva, el Castillo, el Convento del Carmen o el nevero, uno de los pocos pozos de nieve que quedan en la provincia de Guadalajara, sin olvidar las huellas que la Guerra Civil dejó en las colinas de la localidad.

Como él mismo dice, “soy de Cogolludo, mis antepasados son de Cogolludo y yo tengo la suerte de ser guía oficial de turismo y poder enseñar la Historia, el Arte, la Cultura, la Gastronomía, las Tradiciones y todos los secretos de Cogolludo”.

Cuando termina la ruta elegida -todas ellas han sido concebidas como relatos vividos de la historia local e incluyen en ellas los entresijos y secretos de Cogolludo- llega el momento de reponer fuerzas. La visita culmina con una explicación culinaria acerca de la elaboración mermeladas artesanales con distintos gustos (arándanos, fresa, kiwi, mandarina, naranja o vino, entre otros sabores), gracias a la colaboración de Guiarte Guadalajara con Mermeladas El Mirador. Esta otra empresa local cuenta con un taller artesanal de repostería donde los visitantes reciben la explicación sobre cómo se elaboran sus confituras, que terminan catando, junto con otro producto típico, como es la miel.

Las visitas son aptas para todo tipo de grupos (con las limitaciones sanitarias vigentes que las restringen a 9 visitantes en la actualidad) y se pueden reservar desde la web www.guiarteguadalajara.com o bien llamando al 670 703 856.

Para el alcalde de Cogolludo, Juan Alfonso Fraguas, la iniciativa de Guiarte Guadalajara “es magnífica, puesto que no solo repasa la belleza monumental y patrimonial de Cogolludo, sino que también pone en valor el producto local, conjugando dos iniciativas privadas que tienen muchas sinergias. Por parte del Ayuntamiento, hemos dado, y daremos, todas las facilidades que podamos para alentar esta propuesta, y que siga creciendo con más oferta”.

