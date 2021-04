DEKRA ofrece formación en estanterías metálicas para mejorar la seguridad en el trabajo Comunicae

martes, 20 de abril de 2021, 09:33 h (CET) Las estanterías metálicas son un elemento de almacenaje generalizado en la mayoría de las empresas. Al estar clasificada como equipo de trabajo, las empresas están obligadas a realizar comprobaciones periódicas durante su uso Las estanterías metálicas son un equipo de trabajo generalizado en gran parte de actividades económicas, especialmente las que impliquen un proceso logístico en su desarrollo. Una estantería que no ha sido inspeccionada puede causar elevados daños materiales y, lo que es más preocupante, daños mortales a las personas que trabajan en ese entorno.

Existe diversa normativa de referencia sobre la necesidad de verificar y registrar el estado de estas estructuras de almacenamiento, tales como:

RD 1215/97

Ley 31/95

Norma UNE 15635 La Nota Técnica de Prevención “Almacenamiento en estanterías metálicas”, emitida por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), indica que para determinada rotación de mercancía o intensidad de uso (horas trabajadas) se fijará un plan de inspecciones con frecuencias diaria, semanal, mensual y anual.

Con el fin de mejorar la seguridad en el trabajo, DEKRA ofrece dos formaciones relacionadas con la seguridad de las estanterías metálicas:

- Curso de “Inspección de estanterías metálicas”, capacitando a los propios trabajadores para que realicen las verificaciones y registros periódicos confirme a las indicaciones de la norma UNE 15635

- Curso “Validación de uso de estanterías metálicas”, con las normas necesarias de aplicación para certificar el uso tras la verificación del cumplimiento de las validaciones oportunas.

Ambas formaciones son impartidas de manera presencial, aula virtual o e-learning.

Para más información no dude en contactar con el equipo de DEKRA Training:

training.es@dekra.com

+34.689254655

Sobre DEKRA

DEKRA está operando en el campo de la seguridad desde hace más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como DEutscher KRAftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy en día una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2020, DEKRA generó ventas preliminares por un total de 3.200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a más de 43.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Ofrece servicios de expertos cualificados e independientes que trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría en seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.