Cuatro tónicos de firmas como Medik8, tan potentes que parecen sueros Comunicae

martes, 20 de abril de 2021, 09:14 h (CET) Con una alta carga de ingredientes activos, sus efectos específicos son tales que pueden compararse con los de un serum Dentro de una rutina de belleza, los serums cubren las preocupaciones más específicas. De ahí que estén diseñados para aspectos concretos, como son la regulación del tamaño de los poros, el tratamiento de finas líneas y arrugas o la exfoliación de determinadas áreas del rostro. Sin embargo, la investigación y el desarrollo en cosmética están creando tónicos faciales con capacidad de tratar similares cuestiones a las de un suero: desde los que incluyen alfahidroxiácidos a los que calman la piel, pasando por otros con alta capacidad reafirmante. ¿Cuáles son y por qué interesa tenerlos en el radar? Aquí una serie de puntos a tener en cuenta.

¿Sustituirán a los sueros?

En un principio, no, aunque sí pueden ejercer de sustituto en situaciones de prisa, cuando a lo mejor solo da tiempo a aplicar un producto antes de la crema hidratante. Puede ser muy útil compaginarlos con sueros, es decir: "En lugar de aplicar dos sueros sobre la piel, si se quieren cubrir dos preocupaciones, podremos optar por un tónico y un suero, partiendo de la idea de que el suero deberá atender a la preocupación mayor, puesto que irá siempre más cargado de principio activo", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. A ello, Raquel González, directora de educación de Perricone MD, añade que: "Aunque un suero llevará normalmente más carga de principio activo y será más efectivo a largo plazo, determinados tónicos van también ultra cargados. Por ejemplo, los tónicos en discos formulados con DMAE no solo equilibran la piel, también ejercen un llamativo y visible poder reafirmante en el rostro".

Cuestión de texturas

La textura es un punto a tener en cuenta. De hecho, mientras que los tónicos tradicionales eran más líquidos, actualmente van en discos o con texturas más viscosas, a veces casi geloides. "Esto hace que se puedan confundir muchos tónicos con ciertos sueros, puesto que a nivel de densidad y principio activo, muchas veces pueden hasta coincidir", comenta Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour. ¿A qué se deben estos cambios de textura? "Ciertas texturas más densas, sin llegar a ser pesadas, a veces son más agradables y permiten que el tónico, en este caso, se trabaje mejor sobre la piel".

Tónicos que tener en el radar

DMAE Firming Pads. Un tónico en formato disco de tratamiento, ultra cargado de DMAE, para reafirmar, tonificar y estimular para una piel radiante al instante. Incluye 60 discos tonificantes y elevadores que reafirman a nivel muscular el rostro, al tiempo que suavizan las arrugas y estimulan la luminosidad. Se pueden usar en eventos especiales para un efecto WOW, o a diario para conseguir un efecto reafirmante acumulativo. 59€ en Perriconemd.es

Lotus Water Anti-Pollution Repairing Toner de Boutijour. Un tónico de textura viscosa, que recuerda bastante a un suero. Su función: calmar la piel y ofrecer protección antioxidante durante todo el día, sobre todo en núcleos urbanos, donde la contaminación puede afectar a la piel. Trabaja con agua de loto y complejos patentados por la marca para restaurar el ritmo circadiano de la piel. 50€ en Purenichelab.com

Press & Glow de Medik8. Con este tónico de fácil dispensación, la piel se renueva, hidrata y alisa. Trabaja exfoliando e hidratando de manera efectiva y suave mediante una tecnología a partir de polihidroxiácidos, como la gluconolactona. Aparte, ilumina y calma la piel, con extracto de nopal (que promueve la renovación enzimática de la piel), aloe vera y extracto de açai. 30€ en Medik8.es

Silver Skin Tonic de Omorovicza, también conocido como el tónico antiacné. gracias a su combinación de ácido salicílico (regulador de sebo), plata coloidal antibacteriana, niacinamida calmante y un complejo termal de aguas de budapest. En conjunto, consiguen detoxificar la piel, bajar los procesos inflamatorios y prevenir la aparición de futuras imperfecciones. 70€ en Singularolivia.com

