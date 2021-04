PAPILOXYL informa: Un estudio sobre los antioxidantes que pueden reducir la infección Oncogénica por VPH Comunicae

martes, 20 de abril de 2021, 08:02 h (CET) "Es importante identificar factores modificables, como los antioxidantes, asociados con la infección cáncer por VPH para prevenir la aparición de carcinogénesis por VPH" Un estudio dirigido por Hui-Yi Lin, Ph.D (1)., Profesor de Bioestadística, y un equipo de investigadores de Medicina de LSU Health New Orleans ha encontrado que los niveles adecuados de cinco antioxidantes pueden reducir la infección con las cepas del virus del papiloma humano (VPH) asociado con el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Los hallazgos se publican en el Journal of Infectious Diseases.. Aunque estudios previos han sugerido que el inicio del desarrollo del cáncer relacionado con el VPH puede ser activado por el estrés oxidativo,

"Nuestros resultados mostraron que las mujeres con menor concetración de antioxidantes nutricionales Vitamina A, Acido Fólico, B2 y Vitamina E tenían una mayor probabilidad de infección por VPH tanto de alto riesgo como de bajo riesgo en comparación con las mujeres con la puntuación más alta después de ajustar por otros factores como la edad, la raza , el tabaquismo, el alcohol y el número de parejas sexuales en los últimos 12 meses ", señala el autor principal del artículo, Hui-Yi Lin, Ph.D., profesor de bioestadística en la Escuela de Salud Pública de LSU Health New Orleans.

PAPILOXYL forma parte de los inmunoterápicos y antioxidantes frente al estress oxidativo, que se incluyen en la estrategia integral para el control de las infecciones virales, como en el caso del VPH, ayudando a mantener el equilibrio inmunológico del organismo, fortaleciendo las defensas, previniendo y combatiendo las infecciones por los tipos de VPH que causan neoplasias y/o verrugas genitales y aportando antioxidantes como Vitamina A, Acido Folico ,Vitamina B12 ,Vitamina C y Zinc que contribuye a la protección de las células frente al estress daño oxidativo.

Entre los componentes de Papiloxyl que contribuyen a la modulación del sistema inmune y ayudan a reducir el estress oxidativo se encuentran:

El Reishi (Ganoderma lucidum) , que es un hongo medicinal originario de China y Japón, conocido por sus efectos inmunomoduladores y antitumorales (2).

, que es un hongo medicinal originario de China y Japón, conocido por sus efectos inmunomoduladores y antitumorales (2). El Shiitake (Lentinus edodes) que ha mostrado, en estudios clínicos (3), mejorar la inmunidad, a través de aumentar la proliferación y activación celular, de las células T y de las células NK-T – natural Killers, entre otras, y la activación e incremento de la producción de IgA. También causa cambios en las citokinas y los niveles séricos de PCR lo cual refleja una disminución de la inflamación .

que ha mostrado, en estudios clínicos (3), mejorar la inmunidad, a través de aumentar la proliferación y activación celular, de las células T y de las células NK-T – natural Killers, entre otras, y la activación e incremento de la producción de IgA. También causa cambios en las citokinas y los niveles séricos de PCR lo cual refleja una disminución de la inflamación . Vitamina A, Acido Fólico y Vitamina B12 son significativamente menos propensas a infectarse con VPH cancerígenos o de alto riesgo. (1) (4) "Es importante identificar factores modificables, como los antioxidantes, asociados con la infección oncogénica por VPH para prevenir la aparición de carcinogénesis por VPH".

Recomiendan seguir el tratamiento indicado por el especialista.

