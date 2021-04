El AMPA del colegio Paulo Freire de Málaga instala 30 medidores de CO2 para controlar la calidad del aire en el centro escolar Comunicae

lunes, 19 de abril de 2021, 17:54 h (CET) El Colegio Paulo Freire de Málaga controla la calidad del aire en sus instalaciones gracias a los 30 medidores de CO2 de B+Safe adquiridos por la AMPA Mediterráneo. Los nuevos equipos se han instalado en todas las aulas y comedores del colegio ofreciendo una seguridad añadida a alumnos, profesores y personal del centro Las aulas del colegio se han configurado como grupos burbuja durante la pandemia, no así los comedores, donde se juntaban varios grupos. En este contexto, la iniciativa de la AMPA Mediterráneo ha actuado como revulsivo en el Colegio e implicado más aún a los padres, muchos de los cuales se han asociado a la AMPA tras esta donación.

El centro mantiene las instalaciones con ventanas y puertas abiertas para una correcta ventilación. En enero, con la ola de frío, se colocaron placas de policarbonato en las ventanas de todas las aulas y los niños tuvieron que utilizar mantas y mucha ropa de abrigo, una situación que llevó a la AMPA a proponer la compra de purificadores o medidores.

Los medidores están colocados en las mesas de los profesores, que son estos los encargados de medir la concentración de CO2. Los medidores tienen luces led de colores que indican el nivel de CO2: verde, naranja y rojo.

Antes de adquirir estos equipos, algunos miembros de la AMPA hicieron un curso ofrecido por la FDAPA de Málaga a través del proyecto ‘ventilándolos’, donde les dieron nociones de cómo ventilar, cada cuánto tiempo, etc., e información sobre las situaciones en las que se produce una mayor concentración de CO2 (por ejemplo, cuando cantan o gritan los niveles aumentan).

El Colegio Paulo Freire es un Centro público de Educación Infantil y Primaria, donde los alumnos pueden realizar estudios de Segundo ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y de Primero a Sexto de Educación Primaria. El centro cuenta con un edificio principal destinado a los alumnos de Educación Primaria y un edificio preindustrializado, destinado a los alumnos de 5 años durante el curso 2020/21. En este edificio se encuentran las instalaciones del Comedor Escolar y Aula Matinal, se añade un pequeño edificio, destinado a los alumnos de 3 y 4 años.

Un sistema innovador

El sistema de medición de calidad del aire de B+Safe instalado en el Colegio Paulo Freire se pueden integrar en una plataforma centralizada con otros sensores y permite comprobar la calidad del aire interior circundante gracias a una sonda de CO2 con Tecnología NDIR infrarroja no dispersiva de alta precisión con una resolución de 1 ppm (partes por millón).

El indicador LED informa y alerta mediante códigos de colores sobre la calidad del aire en todo momento y dispone de una alarma sonora que se activa en caso de alcanzar niveles peligrosos de CO2. El sistema, además de la detección del CO2 proporciona información sobre temperatura, humedad y presión además dispone de una opción de plataforma conectada para el control de múltiples dependencias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Eduardo García Mellado, nombrado nuevo director de AAPP en VASS AleaSoft: Francia lidera un abril de precios récord en los mercados eléctricos europeos El AMPA del colegio Paulo Freire de Málaga instala 30 medidores de CO2 para controlar la calidad del aire en el centro escolar Emcesa renueva sus certificaciones Norauto se une a Deliveroo para fomentar la movilidad sostenible y segura