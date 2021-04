Adecco oferta 40 puestos de trabajo en el sector industrial en Salamanca Comunicae

lunes, 19 de abril de 2021, 17:47 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, busca actualmente cubrir 40 vacantes para los diferentes clientes del sector industrial en Salamanca, concretamente los puestos de electricista, fontanero/a, operario/a con carretillas, soldador/a, electromecánico/a, y operario/a plegadoras La crisis sanitaria ha puesto de relieve la debilidad de la industria española, siendo el cuarto sector más perjudicado tras la hostelería, el turismo, y el comercio. Durante los meses de confinamiento la actividad industrial cayó un 65% en nuestro país, y el 74,1% de las empresas del sector industrial se acogió a algún ERTE antes de junio de 2020. Además, desde que empezó esta crisis es el sector que ha sufrido un mayor número de despidos, un 64% de las empresas industriales se han visto obligada a hacerlos.

El pasado mes de febrero Adecco dio a conocer el Informe sobre perfiles deficitarios y escasez de talento en España[1], donde se asegura que los perfiles industriales son de los que más cuesta cubrir en nuestro país. En este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, continúa generando empleo en este sector, y busca a 40 personas para trabajar en la industria en la provincia de Salamanca. El proceso de selección y contratación de las 40 incorporaciones previstas estará capitaneado por Adecco que se encargará de cubrir las vacantes para los diferentes clientes industriales de la provincia.

Para acceder a todas las ofertas es imprescindible tener experiencia previa y vehículo propio para desplazarse al puesto de trabajo. Todos los perfiles seleccionados se incorporarán de manera inmediata y trabajarán en turnos rotativos.

Todos los interesados/as pueden consultar las ofertas disponibles e inscribirse a través de la página web de Adecco: https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/k-638198

Los perfiles que se están demandando son los siguientes:

Electricista

La función de los empleados será la instalación y montaje de la parte eléctrica de la cadena. Para acceder a la oferta es imprescindible la experiencia previa como electricista en instalación de vivienda, cableado, cuadro eléctrico, etc.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/electricista?ID=1b010045-d51c-4f3d-ba11-b4534767dc36

Fontanero/a

La misión principal de los empleados será la instalación y montaje de la parte de fontanería de la cadena de producción. Para acceder a la oferta es imprescindible tener experiencia como fontanero/a en instalación de vivienda, tubería, grifería, etc.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/fontaneroa?ID=9304b343-2bae-4b96-96bd-be282f52631d

Operario/a con carretillas

Los empleados trabajarán en la cadena de producción en la fabricación de elementos metálicos, así como en la logística interna con el manejo de carretillas. Para acceder a la oferta es imprescindible disponer de diploma teórico-práctico de carretillero/a, y tener experiencia como operario/a en entornos industriales.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-con-carretillas?ID=44ce6c0a-b0ac-4a7f-9155-403c0a426fae

Soldador/a

La función de los empleados será soldar los diferentes elementos para la fabricación de estructuras metálicas. Para acceder a la oferta es imprescindible tener experiencia como soldador/a con Hilo.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/soldadora?ID=8ccc0730-c922-4b04-a769-6c33a656f907

Electromecánico/a

La misión de los empleados será la instalación y mantenimiento de la maquinaria de la fábrica, así como la posibilidad de intervenir en los procesos productivos. Se encargarán del montaje y mantenimiento dentro de la cadena de producción. Para acceder a la oferta es imprescindible la experiencia en mantenimiento eléctrico, mecánico, neumático, etc...

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mantenimiento-industrial-electromecanico?ID=fb578681-172b-47c6-afc6-b9667cec0803

Operario/a plegadoras

Los empleados se encargarán de la fabricación de las diferentes estructuras metálicas para abastecer al resto de la cadena de producción. Para acceder a la oferta es necesario tener experiencia con maquinaria y herramientas de plegado y corte de chapa.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-plegadoras?ID=f3c7e097-512f-4d63-909f-cbf65fbee26a

[1] Para consultar: https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/informe-adecco-sobre-perfiles-deficitarios-y-escasez-de-talento-en-espana.pdf

