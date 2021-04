Aumenta la demanda de formación gratis del SEPE, por Sepecursosgratis.es

La formación gratuita del estado ha aumentado tanto en oferta como en demanda debido a la crisis sanitaria y económica por la que pasa España. Sepecursosgratis.es, portal informativo líder del sector, desvela las claves por las que la demanda ha aumentado en un 220% en este último año La web de información laboral SepeCursosGratis está desarrollando su estudio anual de formación del 2020. El estudio revela datos tan sorprendentes cómo que la formación ha aumentado de media un 220% y los cursos sanitarios en concreto, un 432%.

El CEO de sepecursosgratis.es, Roger Plaza Ruiz, afirma: "son buenas noticias dentro de la mala situación que vivimos. La situación que vive España y el resto del mundo es desagradable a la par que negativa en todos los sentidos, pero me encanta ver cómo los ciudadanos quieren aprovechar su tiempo para formarse y estar preparados cuando vuelva a haber empleo".

Una biblioteca informativa interactiva

Y es que la web sepecursosgratis.es proporciona una biblioteca interactiva con toda la información disponible y actualizada acerca tanto de formación, cómo de empleo, como de trámites legales en instituciones públicas, como por ejemplo el SEPE o la Seguridad Social.

Está dividida en varias secciones entre las que se pueden encontrar Cursos Sepe por provincias, Subsidios, Ayudas y Prestaciones entre otras. Los usuarios destacan su gran experiencia de usuario, por el excelente trabajo desarrollado en la adaptación a móvil (el llamado Responsive) de la cual carecen las webs oficiales del estado y la gran velocidad de carga que tiene, haciendo así más fácil la navegación.

Tanto es así, que el crecimiento que ha experimentado el citado portal este último año, ha superado todas las expectativas de su CEO: "estamos sorprendidos por el crecimiento de nuestra web en este último año. Es un gran halago a nuestro trabajo y entendemos que vamos por el camino correcto ya que cada día nos llegan decenas de emails dándonos las gracias por haberle aportado la información necesaria para solucionar sus problemas".

Solucionar los problemas y necesidades de los usuarios

La idea de fundar este proyecto fue concebida debido a los problemas que experimentaron de primera mano los creadores años atrás cuando eran ellos los que intentaban acceder a la formación gratuita pero no encontraban las facilidades que esperaban en las obsoletas webs oficiales.

"Hace 5 años me quedé en el paro e intenté buscar formación para aprovechar el tiempo mientras encontraba trabajo. Lo que me sorprendió fue lo mal optimizadas que estaban las webs del estado para móviles. En aquellos tiempos, 2017, el 84% de los usuarios ya realizaban sus búsquedas en google con un móvil, y hoy en día, ese porcentaje es aún mayor. Por lo que entendemos que no tiene sentido tener un sitio web que no esté adaptado para móviles. Es tan ilógico como ser pintor de brocha gorda y no hacer trabajos a domicilio. Además, en nuestro sitio entran personas de todas las edades, muchas de las cuales tienen dificultades de visión y es necesario aportar un tamaño de letra que todo el mundo pueda leer. Nuestro objetivo es que todas las personas se sientan a gusto en sepecursosgratis.es".

Otra característica o servicio importante del que dispone este portal es de una lista de correo electrónico en la que informan de todas las novedades en cuanto a cursos, empleo, subsidios y prestaciones del estado.

Las personas que buscan esta información ya poseen una predisposición para formarse, que las impulsa a la búsqueda activa de cursos formativos. El problema con el que se encuentran a tenor de la opinión de los expertos del sector es que los cursos más demandados tienen plazas limitadas y se acaban pronto. Los usuarios comenzaron a demandar un servicio de avisos, con el que pudieran estar informados de los nuevos lanzamientos, casi en tiempo real. De ahí el éxito del servicio de suscripción en el que se envían dos emails semanales con todas las novedades desde el portal, completamente gratis.

El futuro inmediato de sepecursosgratis.es seguirá marcado por ayudar a sus usuarios solucionando los innumerables problemas que presentan algunas webs, y agrupándolas todas ellas en un único portal para tener la información disponible cuando se necesite. En la actualidad, se encuentran preparando nuevas secciones en las que los usuarios puedan recibir aún más valor y puedan sacarle un mayor provecho, como, por ejemplo, con la nueva sección de emprendimiento o incluso con un área centrada en la formación externa al SEPE.

"Creemos que nuestro sitio está preparado para crecer y ofrecer valor en otros ámbitos, nunca dejando de lado nuestros inicios y seguir actualizando pero ampliando con otras categorías. Me hace mucha ilusión anunciar la sección de emprendimiento ya que es un proyecto muy grande aunque sea solo una sección y queremos tener una buena base de artículos antes de lanzar el producto. Debo recordar que cada sección de sepecursosgratis.es tiene como mínimo 1000 artículos escritos a mano, y eso lleva tiempo. Pero estará muy pronto disponible para todos", concluyen desde sepecursosgratis.es.

