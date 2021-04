Novonatur: El consumo de gominolas de vitaminas aumenta en el último año Emprendedores de Hoy

Para los más pequeños de la casa, la ingesta de vitaminas es fundamental ya que son compuestos que garantizan un buen crecimiento y un correcto funcionamiento del cuerpo humano y de los órganos. En muchas ocasiones, aquellos alimentos que contienen vitaminas no son del gusto de los niños, causa que lleva a los padres a buscar algún tipo de cápsula o tableta vitamínica que sustituya la ingesta de dichos alimentos, así se ha visto en Medio de comunicación.

Atrás han quedado las luchas de estas madres preocupadas gracias a los productos de Novonatur. Novonatur es una marca que comercializa productos naturales, principalmente suplementos alimenticios y cremas. Entre los productos que comercializa se encuentran las gominolas de vitaminas, un complejo multivitamínico que ha aparecido para hacer de la ingesta de vitaminas algo más divertido y fácil para los pequeños de la casa.

Fortalecen el sistema inmunológico de los niños Actualmente, cada vez más padres recurren al uso de gominolas de vitaminas para los más pequeños. ¿Por qué? Porque es una manera diferente, divertida y nutritiva de ingerir vitaminas. Entre los numerosos productos naturales que comercializa la marca Novonatur, se encuentran las gominolas de vitaminas, que incluyen vitamina C, Vitamina D y calcio. Estas vitaminas masticables, con sabor a naranja, son perfectas para los niños por el sabor que tienen y por su parecido a una golosina.

Respecto a los beneficios, estos son múltiples. En primer lugar, este tipo de complejos multivitamínicos fortalecen el sistema inmunológico del cuerpo humano, aumentando de esta manera las defensas contra los virus y bacterias. A su vez, incluyen vitaminas esenciales para el crecimiento y desarrollo sano de los huesos y favorecen las hormonas del crecimiento.

Un punto importante a mencionar es que las gominolas de vitaminas son sólo eso: vitaminas, y así deben ser consumidas, es decir, es recomendable que los niños sólo coman la dosis indicada y no excederla. El frasco de Novonatur contiene un total de 60 gominolas y se indica un consumo de 1 al día, preferiblemente por la mañana.

Novonatur oferta suplementos alimenticios de primera calidad y para todos los públicos La ingesta de vitaminas masticables se empezó a dar a conocer a principios de los 2000 y en la actualidad, se trata de una opción que se posiciona líder en demanda y consumo, creciendo más cada año.

Novonatur es una marca reconocida por la comercialización de suplementos alimenticios y cremas de primera calidad. La empresa trabaja por un producto de calidad que cumpla las expectativas del cliente a corto y medio plazo, por esta razón, la calidad de las materias primas y los controles en los procesos de fabricación resultan fundamentales y se cuidan al máximo detalle.

Hoy en día, la negativa por parte de los más pequeños a la hora de ingerir algún tipo de alimento que contenga vitaminas ya no supone un problema. Novonatur ofrece a los pequeños y a los no tan pequeños un complejo multivitamínico masticable con sabor a naranja ideal para tener una dieta completa y un correcto desarrollo del sistema inmunológico.

