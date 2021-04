La hormona de crecimiento podría favorecer la ovulación en mujeres con ovarios poliquísticos Comunicae

lunes, 19 de abril de 2021, 15:29 h (CET) La hormona de crecimiento no sólo mejora la calidad de los óvulos obtenidos de mujeres con ovarios poliquísticos después de la estimulación ovárica, también reduce el desarrollo de los óvulos de baja calidad, disminuyendo así el riesgo de complicaciones (hiperestimulacción ovárica) Los resultados del estudio, trabajo publicado en la revista International Journal of Gynecology and Obstetrics por un equipo internacional coordinado por el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza-Tesarik, directores de la clínica MARGen, demuestran que, a pesar de una disminución del número total de los óvulos recuperados en el grupo de mujeres tratado con la hormona de crecimiento, su calidad fue significadamente mejor en comparación con el tratamiento de base. Asimismo, se logró un número más elevado de embriones de buena calidad, disponibles para la congelación, después de haber transferido el número deseado de los embriones frescos. Además, el número de embarazos y nacimientos en el grupo tratado con la hormona de crecimiento fue casi el doble en comparación con el tratamiento tradicional.

Tradicionalmente, la hormona de crecimiento se está utilizando como un tratamiento adyuvante para mejorar la calidad y la cantidad de los óvulos de mujeres de edad avanzada o con una insuficiencia ovárica. La novedad de los datos del estudio granadino consiste en el descubrimiento de que la hormona de crecimiento mejora la calidad de los óvulos también en mujeres jóvenes en las que una desregulación hormonal provoca el síndrome de los ovarios poliquísticos. Además, la hormona de crecimiento reduce el riesgo de la complicación la más corriente en este grupo de mujeres: el desarrollo del síndrome de la hiperestimulación ovárica.

Las cadenas causa-efecto en el síndrome de los ovarios poliquísticos

El desencadenante del síndrome de los ovarios poliquísticos no se ha identificado completamente y puede involucrar factores tanto genéticos como no genéticos, según los científicos granadinos. Por otro lado, la sintomatología del síndrome plenamente desarrollado es bastante conocida e incluye una desregulación profunda de la secreción de varios tipos de hormonas. Esta situación lleva a problemas ovulatorios, que pueden provocar una reducción importante de la frecuencia de ovulación (liberación de los óvulos de los ovarios) o incluso su ausencia total (anovulación). La causa principal de esta situación es una hipersecreción del hormona antimulleriano (AMH), causando una acumulación excesiva de pequeños folículos (sacos intraováricos en los cuales crecen y maduran los óvulos) pero impidiendo la selección del folículo ‘dominante’ (el que crecerá por encima de los otros y liberará el óvulo durante la ovulación).

Según los directores del estudio, los doctores Jan Tesarik y Raquel Mendoza-Tesarik, “en los hombres, la hormona de crecimiento disminuye la secreción de AMH, lo que aún queda por demostrar en las mujeres. Estamos organizando un estudio multicéntrico para demostrar este efecto y para determinar si el tratamiento con la hormona de crecimiento podría reanudar el ritmo espontáneo de ovulaciones en las mujeres anovulatorias a causa del síndrome de los ovarios poliquísticos y así posibilitar un embarazo natural, sin necesidad del recurso a la reproducción asistida,” concluyen los investigadores granadinos.

