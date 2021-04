Contents, startup pionera en la creación y difusión de contenidos gracias a la inteligencia artificial, cierra una ronda de inversión de 5M€ Comunicae

lunes, 19 de abril de 2021, 14:14 h (CET) La ronda está liderada por Sinergia Venture y los co-inversores Fabio Cannavale el CEO de Rumbo/Lastminute y Alberto Chalon fundador de Qwant. Contents.com cuenta con 100k de usuarios en todo el mundo, 500 data sources integradas cada día, 3.000 millones de datos procesados al mes y 3 millones de E-commerce supervisados en una hora Ronda de inversión de 5 millones de euros para Contents, la martech company que gracias a la inteligencia artificial analiza datos y crea contenidos multilingüe nativos, atractivos para los usuarios y los motores de búsqueda. La plataforma ha implementado instrumentos innovadores para descubrir tendencias para publisher y ecommerce. La inversión permitirá a la empresa (ya presente en Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido e Italia) crecer y consolidar su liderazgo tecnológico en el sector de la creación de contenidos.

Contents ganó el Rising Up en España en 2020 y gracias a esta nueva ronda abrirá una oficina en Madrid a partir de abril, se esperan 15 contrataciones en España.

Su fundador, Massimiliano Squillace, es un emprendedor nato de empresas tecnológicas y digitales con cinco exit y una experiencia consolidada en el ámbito internacional. Entre las exit de Squillace se encuentran Nano Publishing, Excite y su participación como socio en la salida de OLX, fundada por Fabrice Grinda y Naspers.

Contents, la revolución de la creación de contenidos

La plataforma Contents.com revoluciona el enfoque de la creación de contenidos al poner a disposición, en modo Software-as-a-Service (SaaS), las herramientas esenciales para la creación y distribución de contenidos; desde el análisis de tendencias hasta la generación automática de textos gracias a la NLG (Natural Language Processing). El sistema, basado en la Inteligencia Artificial de Generación de Lenguaje Natural, permite generar contenidos automáticamente sin intervención humana. El propio algoritmo está integrado en un único entorno que garantiza el uso rápido e intuitivo de los instrumentos disponibles gracias a su interfaz sencilla e inmediata. Hasta la fecha, Contents.com cuenta con 100k de usuarios de todo el mundo, 500 data sources integradas cada día, 3.000 millones de datos procesados al mes y 3 millones de E-commerce supervisados en una hora.

"Cuando busques un inversor, no busques sólo dinero, busca a las personas adecuadas. Esto es lo que nos ha guiado en esta ronda y estamos muy contentos de haber encontrado los socios perfectos para acelerar nuestro crecimiento. La ronda de financiación tiene como objetivo mejorar el alcance de Contents en Europa, pero sobre todo reforzar su presencia en Estados Unidos y Sudamérica y su expansión en el mercado APAC. Nuestra ambición es grande y nuestro impacto será aún mayor", explica el CEO y fundador, Massimiliano Squillace.

El principal inversor del aumento de capital de Contents es Sinergia Venture Fund, fondo de Synergo Capital, una sociedad de gestión de capital de riesgo independiente, que desde 2004, gestiona fondos de inversión alternativos por un valor total de 1.500 millones de dólares.

Synergo Capital está especializada en realizar inversiones en PYMES fundadas y gestionadas por empresarios de éxito que buscan apoyo tanto estratégico como financiero para acelerar el crecimiento de sus empresas y aprovechar las oportunidades de desarrollo en el mercado internacional.

"Contents es la primera operación perfecta para Sinergia Venture Fund: hemos encontrado en Massimiliano Squillace y su team un equipo competente, cohesionado y complementado, y en la plataforma de content automation y generation basada en su IA, la ventaja tecnológica que buscamos en nuestras inversiones. En un mercado global de la comunicación de más de 600B$ en el que el mundo digital supera ya en valor a todos los demás medios de comunicación en 2020.

Contents tiene la solución tecnológica y las competencias necesarias para ayudar a las empresas a obtener el mejor ROI de sus inversiones en marketing", afirma Simone Cremonini, asesor de Synergo Capital y socio director del fondo Sinergia Venture Fund junto con Giacomo Picchetto.

"En un enfoque global cada vez más orientado a los datos, resultan necesarios instrumentos que ayuden a comprender el alcance de los datos en términos de innovación y democratización de su uso. Este es un punto que hizo natural el encuentro con Simone Cremonini y Giacomo Picchetto, de Synergo Capital, que desde siempre han invertido en proyectos con gran capacidad de innovación", concluye Massimiliano Squillace.

Sobre CONTENTS

Contents es un marketing tech company que ha desarrollado una plataforma software propia que permite, gracias al análisis avanzado de datos y a los algoritmos de aprendizaje automático, la producción más rápida y de mayor calidad de contenidos digitales sobre diversos temas y en diferentes idiomas. La plataforma integra módulos para el análisis de las tendencias online y de los competidores, para el seguimiento del comportamiento de los usuarios y alimenta así los módulos de Natural Language Processing y Natural Language Generation para la generación de contenidos basados en la IA.

Contents opera a través de dos líneas de negocio: Contents Media es la business unit que aprovecha la propia tecnología para producir y potenciar proyectos innovadores y editoriales online; Contents.com es la business unit que desarrolla la plataforma tecnológica y la pone a disposición de los clientes en modalidad SaaS. La empresa cuenta con un equipo de 50 colaboradores y actualmente opera en Londres, Milán, París, Madrid y Las Vegas.

Sobre SYNERGO CAPITAL

Synergo Capital SGR es una sociedad independiente de gestión de activos fundada en 2004 que gestiona fondos de inversión alternativos, con sede en Milán. Gestiona tres fondos cerrados captados entre los principales inversores profesionales italianos e internacionales (Sinergia con Imprenditori, Sinergia II y IPEF IV Italia), con un importe suscrito de más de mil millones de euros. Además, Synergo Capital ha creado recientemente Sinergia III, el primer fondo de capital de riesgo italiano centrado en la internacionalización de las PYME italianas hacia los Estados Unidos, y Sinergia Venture Fund, el primer fondo de capital de riesgo italiano dedicado a las scale-up innovative, con exenciones fiscales para los inversores en determinados casos. El equipo de Synergo Capital se distingue por su propia trayectoria, su amplia gama de competencias profesionales, su experiencia y formación.

