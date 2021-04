Missé, el nuevo personaje literario de la escritora Mercè Armengol

El Sant Jordi 2021 está marcado por la reanudación de la actividad durante esta festividad literaria. La escritora e ilustradora presenta una nueva obra de literatura infantil Se acerca una de las citas ineludibles del mundo literario catalán, el día de Sant Jordi. Este 23 de abril del año 2021 será muy especial para los amantes del libro, porque las circunstancias sanitarias, a diferencia del año pasado, permitirán que haya actividad de nuevo en las plazas y calles de toda Catalunya. El Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha presentado, en este sentido, un plan específico para difundir las medidas y los protocolos recomendados para que el Día de Sant Jordi se pueda celebrar con todas las garantías en todos los municipios. El terreno ya está preparado, pues, para que una de las festividades más bonitas del mundo y más queridas por los catalanes pueda volver a prosperar como se merece.

En este contexto, autores, editores y libreros se han apresurado a presentar, en las últimas semanas, tal como es habitual, sus novedades editoriales, para ponerlo todo a punto para el día más importante del año para el sector del libro. Este será un Sant Jordi extraordinario, en el que la actividad en muchas librerías se repartirá durante toda la semana, para evitar las aglomeraciones.

De todos modos, el día 23 de abril se mantendrán las tradicionales firmas de libros de los autores, así como la venta de libros en la calle. Las expectativas del sector, en consecuencia, son positivas, tras la suspensión del año pasado.

Missé, una de las novedades editoriales de este Sant Jordi 2021

Mercè Armengol es una de las autoras que este Sant Jordi saca a la luz pública un nuevo libro. Su caso es particular, porque no sólo se trata de la presentación de una nueva obra de literatura infantil, pensada para hacer las delicias de pequeños y grandes, sino también de un nuevo personaje literario que seguro que no dejará indiferente a los sus lectores.

El libro de Armengol, quien además de escribir los textos también se ha encargado de las correspondientes ilustraciones, lleva por título Missé, que es, al mismo tiempo, el nombre de este personaje literario entrañable. En este cuento, pues, de 36 páginas, se da a conocer por primera vez Missé, una niña repleta de ternura, que aparece acompañada de su inseparable conejita, la Dory.

Las aventuras de Missé transportan al lector al mundo ilusionante y revelador de la infancia, y muestran valores éticos de lo más sugestivos para la vida cotidiana. Con sus actos y sus enseñanzas, la experiencia de Missé quiere incidir en la formación y la educación en valores de los más pequeños de la casa.

La obra es una oda a los sentidos, ya que los niños no sólo pueden disfrutar leyendo la historia y observando sus ilustraciones, sino también por medio del tacto. Hay que tener en cuenta que, próximamente, Missé también se convertirá en una muñeca, que los interesados ​​podrán adquirir mediante la página web missebymercearmengol.com.

La autora de Missé, Mercè Armengol: una autora polifacética, de carácter emprendedor

Mercè Armengol es una manresana, vecina de Sant Andreu de Llavaneres, con una trayectoria autodidacta y cargada de empuje. Su carácter inquieto, creativo y emprendedor le ha llevado a crear diferentes proyectos, relacionados con la ilustración, el diseño gráfico, la pintura y la escritura creativa. En el ámbito de la literatura infantil, Armengol ha participado en la publicación de otros títulos, como Natasha. Historia de una adopción (Aurifany Editorial, 2015), "El Fillol de Sant Jordi" y el "Drac Vermell" (La Vocal de Lis, 2016), con textos de Octavi Franch, o "Sant Juan" y el "Solstici d'estiu". En el caso de Missé, conviene tener presente que la obra estará presente en tres idiomas: lengua catalana, lengua española y lengua inglesa.

Presencia en la Illa Diagonal, en Barcelona, ​​el próximo 23 de abril

El próximo viernes 23 de abril, con motivo de la celebración de Sant Jordi, Mercè Armengol estará presente en la Illa Diagonal (Plaza Valdivia), en la ciudad de Barcelona, ​​a las 12 del mediodía, en la parada que organiza La Vocal de Lis.

Se trata de una oportunidad para conversar con la autora, bien sea sobre Missé o el resto de obras publicadas, y compartir un rato agradable durante una jornada que seguro que será de lo más emotiva, tras las dificultades que la ciudadanía ha tenido que afrontar desde la propagación de la pandemia, incluido el Sant Jordi del pasado 2020.