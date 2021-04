Mujeresfarma.com empodera a las mujeres en tiempos de Covid Comunicae

lunes, 19 de abril de 2021, 11:01 h (CET) Las mujeres representan el 52% de las plantillas en la industria farmacéutica. Sin embargo, la relevancia en la toma de decisiones se reduce al 40% tras analizar la presencia de mujeres en los comités de dirección del sector. Merck se ha convertido en noticia con el nombramiento de Belén Garijo, la primera mujer CEO de una empresa del DAX 30 alemán. Desde la red de MujeresFarma.com, se pretende normalizar el papel de la mujer y que el nombramiento de una CEO deje de ser noticia por su género Las mujeres representan el 52% de las plantillas en la industria farmacéutica. Sin embargo, la relevancia en la toma de decisiones se reduce al 40% tras analizar la presencia de mujeres en los comités de dirección del sector.

La multinacional Merck se ha convertido en noticia con el nombramiento de Belén Garijo, por ser la primera mujer CEO de una empresa del DAX 30 alemán, nada menos que 300 años de espera. Desde la comunidad de MujeresFarma.com, se pretende normalizar el papel de la mujer a todos los niveles, y que el nombramiento de una CEO deje de ser noticia por su género.

No hay que olvidar tampoco el movimiento de #nomorematildas, que está denunciando la escasez de referentes femeninos en la educación. Esta falta de referentes no es exclusiva de los libros de texto, también se traduce en los reconocimientos públicos, por ejemplo, las mujeres solo representan un 3% de los galardonados con un premio Nobel.

"Los estudios demuestran que estas circunstancias adversas, se convierten en una falta de confianza en nosotras mismas. Queremos ser un lugar de encuentro para empoderar y visibilizar a las mujeres de nuestro sector" ha declarado Anna Blanch Castelló, socia fundadora de la red MujeresFarma.com, espacio dónde se comparten referentes presentes e históricos con el fin de romper las barreras psicológicas que construyen los techos de cristal.

Sobre MujeresFarma.com

MujeresFarma.com es una red para profesionales del sector farmacéutico y afines, con el objetivo de empoderar, visibilizar y fomentar el talento femenino. Esta comunidad quiere dar voz a todas las mujeres del sector, facilitando espacios donde compartir ideas e iniciativas.

La comunidad de Red Mujeres Farma está abierta a todas las profesionales y empresas de la industria farmacéutica y afines.

