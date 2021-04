Airnatech se consolida como empresa referente en mascarillas seguras más utilizadas en España Emprendedores de Hoy

En busca de una solución factible y eficiente contra el Covid-19, la compañía Airnatech ha desarrollado una alternativa para el cuidado de la salud y para la prevención contra el virus. Es la novedosa línea de mascarillas faciales que garantizan un filtrado del 99,9% de las bacterias. El producto ofrece un alto grado de protección contra el virus, de modo que se alza como un método preventivo muy seguro y confiable, así se ha visto en Medio digital.

La empresa Airnatech cuenta con muchos distribuidores de mascarillas certificados alrededor de España que facilitan la adquisición de los productos en muchas tiendas y páginas web.

¿A qué se debe el éxito de Airnatech? Airnatech es una compañía fundada en España y que ha apostado por el talento nacional. Cinco mentes son las que se han unido para crear una de las mascarillas más seguras del mercado. Tanto es así, que ha trabajado para plantar cara al Covid-19 siempre bajo la premisa de la investigación y el desarrollo.

La fama y renombre que ha recibido la empresa se debe a la tecnología utilizada en los productos. Airnatech ha logrado crear un producto ultra eficiente para filtrar, casi en su totalidad, las bacterias en suspensión en el aire. Esto supone un gran avance frente a las amenazas del día a día, ya que brinda mejor protección en comparación a las mascarillas convencionales.

Hoy en día, la compañía sigue trabajando para ofrecer las mejores opciones de prevención y para el cuidado de la salud de los ciudadanos. Airnatech ha diseñado diferentes modelos, tallas y colores en puntos de venta alrededor de toda España.

Diferenciación de los productos Una de las características más destacadas de las mascarillas Airnatech Plus, es la cantidad de veces que se pueden reutilizar. La gran ventaja de las mascarillas plus, es la reutilización de las mismas, ya que pueden ser lavadas con facilidad para mantenerlas siempre higienizadas.

Según las recomendaciones establecidas, se garantiza un máximo de 20 usos por cada mascarilla. Es un gran beneficio frente a otros productos del mercado que deben ser desechados con mayor frecuencia. En esta línea, la compañía Airnatech permite reducir en gran medida el gasto en mascarillas, volviéndolo uno de los productos más eficientes y rentables en esta área.

Además, el equipo interno de Airnatech se ha cerciorado de que cada mascarilla cumpla con todos los estándares de calidad exigidos. Las mascarillas son esenciales para brindar la máxima protección contra las partículas transportadas por el aire.

La seguridad y comodidad por delante Adicionalmente, la empresa española se ha encargado de resaltar los detalles más infravalorados de una mascarilla, como es el tema del confort. El producto se adapta perfectamente a la superficie facial. No genera ningún tipo de molestas ni irritación, lo que garantiza un uso cómodo de acuerdo a la talla.

