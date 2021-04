Ya disponibles las fechas de presentación de ¿Qué hemos hecho?: Exmilitante de Podemos Victoria Nauda Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Desde que Victoria Nauda, conocida por su rol influyente en Podemos, decidió lanzar el libro autobiográfico de su experiencia, la popularidad generada entorno a la publicación no ha dejado de aumentar entre la comunidad española, con seguimiento y proyección a nivel internacional, como se ha visto en Noticias.

El libro “¿Qué hemos hecho?” desde el primer momento pretendió ser un reflejo de cómo son las jugadas políticas en la actualidad. Refleja un cruce de información y narrativa contempladas de primera mano, donde se dan a conocer los secretos que aguardan los militantes tras la obtención del poder y ambición en los partidos políticos. Un relato autobiográfico con un giro inesperado a medida que transcurre la exposición de los hechos.

Elmensaje que hay detrás de “¿Qué hemos hecho?” por Victoria Nauda La autora se ha dedicado a esclarecer de manera implícita y explícita cada uno de los aspectos que rodean la política y cómo es la vida dentro de un partido político. Desde su experiencia como ex-militante en el partido Podemos, relata “una historia llena de ambición, traición y deseo por el poder”, así es cómo lo define su círculo más cercano.

V. Nauda pone entre las cuerdas la realidad de enfrentarse a un papel protagónico en la política, expuesto a una vida pública por un poder cada vez mayor.

A lo largo de la historia, se presentan una serie de eventos que se encargan de mostrar cuáles son los principales secretos que pueden ocultarse día tras día entre las personas que conforman un partido. La autora pretende, desde un punto de vista autobiográfico, narrar las guerras internas que pueden encontrarse en él. En específico, se deja en evidencia lo que ella considera como “pérdida de valores y principios que caracterizaban a un partido antes de empezar a evidenciar la desintegración social que viene dada tras la diferencia de opiniones“.

Una reflexión que invita a conocer las carentes estrategias que pueden existir en grupos parlamentarios desde el punto de vista autocrítico que tanto ha caracterizado la autora, así como un componente de evidenciar la desigualdad y falta de un objetivo preciso.

¿Cuándo y dónde estará disponible el libro? Desde principios de enero del año en curso, el libro ¿Qué hemos hecho? se encuentra disponible desde el sitio web de la autora y en plataformas como Amazon o en formato EPUB y en las principales librerías de toda España distribuido por Universo de Letras.

No obstante, la intriga y destape que ofrece la autora en el relato ha despertado un gran interés generalizado acerca de las fechas de la esperada presentación física del libro, que ya han sido publicadas en los portales oficiales y que tiene como pistoletazo de salida el 16 de abril en Palma de Mallorca en el jardín de la emblemático Can Alcover Café Literari. La reserva de entradas para la presentación ya se pueden obtener en el portal de Eventbrite con un cupo limitado por seguidad de todos los asistentes. Próximamente se informará de las presentaciones en otras provincias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pelucas de pelo natural. ¿Cuáles son las más recomendadas por Natura Estilo? Ramírez & Asociados: Renovar NIE Barcelona requisitos Inmobiliaria Manresa: Vivir en Manresa opiniones Dulce húngaro. ¿Qué hace especial a un dulce de chimenea? UNION VTU’S: Hipopresivos en casa