La gestora de capital riesgo de Demium planea invertir en el 7% de las nuevas empresas creadas en España

lunes, 19 de abril de 2021, 09:05 h (CET) Think Bigger Capital, la gestora de venture capital creada por Demium, anuncia que tras haber completado el tamaño objetivo de 50M€ administra el mayor fondo de capital riesgo pre-seed en España Más recientemente, Demium se asoció con AndBank. La participación de los clientes de AndBank y la incorporación de Family Offices europeos ha hecho posible que Think Bigger Capital alcance el objetivo de los 50M€.

“Nuestro partner de inversión es el mayor fondo pre-semilla en España, y una vez alcanzada esta meta estamos preparados para jugar un papel importante en el ecosistema de startups en España” afirmó Jorge Dobón, Presidente de Demium Startups S.L.

Según los datos de ASCRI, durante el año 2020 han tenido lugar en España 765 inversiones semilla. El partner de inversión de Demium tiene planeado invertir en 75 startups cada año, 55 de las cuales serán españolas. Esto significa que el Grupo Demium invertirá en el 7% de todas las empresas que han recibido capital de inversión pre-semilla por parte de inversores profesionales. A las inversiones ya realizadas se sumarán Corgee, HearMe, elKYC, Emendu y NetworkMe entre otras. Todas ellas soluciones escalables con gran componente tecnológico.

“Queremos ser el punto de referencia en el ámbito de inversión el talento. Apoyamos a los emprendedores durante el curso de todo su viaje, desde encontrar un co-fundador y terminar de formar su equipo hasta pulir la idea inicial, validar su modelo de negocio y asegurar el capital inicial” comentó Jaime Guillot, Director de Demium en España y Portugal.

La sociedad gestora está dirigida por Alvaro Villacorta, anteriormente fundador de Food Messenger y más recientemente Vicepresidente de Incubación en Demium.

Sobre Demium

Demium se define como gestor de talento a nivel internacional con sedes en España, Portugal, Grecia, Polonia y Ucrania. Apoyan a profesionales y startups durante todo el proceso, desde la creación de un equipo fundador hasta conseguir la primera ronda de financiación.

Los emprendedores reciben ayuda durante el desarrollo de su startup preparándoles para conseguir inversión de 100K€ a través de la gestora de capital riesgo de Demium, cifra que puede llegar a alcanzar los 500K€ en futuras rondas de inversión.

Sobre Think Bigger Capital

Think Bigger Capital es una gestora de riesgo en el sector de la tecnología y la innovación con sede en España. Su misión es crear empresas de éxito en todo el mundo, trabajando con los emprendedores con mayor talento.

El objetivo de Think Bigger Capital es conseguir un mayor retorno de inversión invirtiendo en empresas que se encuentran en fases tempranas de desarrollo (fase pre-seed / fase seed), con modelos de negocio validados y equipos sólidos.

Think Bigger Capital S.G.E.I.C es una gestora de capital riesgo, filial de Demium Startups, con sede en España y aprobada por el regulador de la CNMV.

