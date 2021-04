La base de Perricone MD que conquistó a celebs como J.Lo o Gwyneth Paltrow, al 50%

Es la favorita de muchos porque ofrece tratamiento antiedad, protege y deja un acabado natural y no pesado La era del maquillaje por doquier para cubrir el rostro ha acabado. En su lugar, la tendencia es mostrar una piel perfecta (sin imperfecciones, uniforme, etc.) y absolutamente natural. Eso sí, esa naturalidad perfecta no siempre es fácil de alcanzar sin los aliados adecuados. Por ello, las firmas de cosmética más pioneras se esfuerzan cada vez por conseguir bases de color que aporten un tono saludable, que cubran sin dejar un aspecto pesado y, además, que ofrezcan tratamiento, con el fin de ir mejorando poco a poco la condición de la piel del rostro. Pues tomando todo esto como principio esencial, la base que de color de Perricone MD, famosa por su efecto glow y por su capacidad para tratar el rostro, ahora está al 50% de descuento en su web. El producto que conquistara los corazones de famosas como Jennifer López o Gwyneth Paltrow ofrece así una oferta flash absolutamente irresistible. Su nombre: No Makeup Foundation Serum.

Qué tiene de diferente

La clave está en su capacidad para generar un aspecto uniforme del rostro, aportando un tono ideal, al tiempo que trata y perfecciona la piel con un uso continuado. En su fórmula están algunos de los principios clave de las ciencias que han hecho famoso al Dr. Perricone, como son los neuropéptidos, el activo estrella para unir las células de la piel y combatir las finas líneas y arrugas. Desde la firma, explican que: "Son bloques similares a las proteínas que trabajan como antídoto visible para los surcos, las arrugas, la flacidez, la pigmentación o el tono apagado. Estimulan las células superficiales para que trabajen mejor", comenta Raquel González, directora de educación de la firma.

Además, cuenta con pigmentos minerales y extracto de flor de margarita, un componente que se usaba ya en el Antiguo Egipto por sus beneficios a la hora de regular y equilibrar el tono de la piel, tratando la hiperpigmentación desde su origen. Este extracto se utiliza como una aproximación más sensible que otros principios más agresivos. También con el objetivo de aclarar la piel, No Makeup Foundation Serum cuenta con Bisabololol, que aclara la piel, la ilumina, la calma y le ayuda a la regeneración.

La base de color se completa con SPF20 para proteger la piel de los rayos del sol durante todo el año, pero especialmente ahora que empiezan los meses más calurosos.

Los tonos y la textura

Actualmente, está disponible en cuatro tonos. De más claro a más oscuro, pasa por el Ivory, Nude, Beige, Buff y Golden, siendo el tono Buff con un toque más rosado y el Golden para pieles más morenas. En cuanto a la textura, es más ligera que las habituales en las bases de maquillaje, y ofrece una cobertura media, pero sobre todo, una altísima capacidad para unificar el tono de la piel, reduciendo visiblemente las posibles marcas o imperfecciones.

