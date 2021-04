El entorno de la piscina también es importante, según Piscinas Lara Comunicae

lunes, 19 de abril de 2021, 08:05 h (CET) Antes de comenzar a construir o reformar la piscina hay que darle importancia también a los alrededores, para disfrutar de una piscina segura, elegante y exclusiva. Hay una gran cantidad de materiales para conseguirlo Los materiales de la piscina son cada vez más novedosos y exclusivos y las personas ya no se conforman con los típicos mosaicos azules y blancos ni las típicas baldosas de cerámica o piedra para revestir los alrededores de la piscina, una zona a la que las personas no ponen la suficiente atención. A la hora de escoger estos revestimientos, lo primero que hay que tener en cuenta antes que nada es la seguridad. El entorno de la piscina es esencial para cuidar la seguridad de las personas que se bañan. Según la Real Federación española de Salvamento y Socorrismo, los ahogamientos en los espacios acuáticos españoles han aumentado un 23% desde los últimos años.

“Un buen entorno de la piscina, para muchas personas puede ser un buen solárium con un jardín espectacular, sin embargo, la seguridad es lo más importante a la hora de construir los alrededores de la piscina” afirma Piscinas Lara, una empresa que dispone de una gran variedad de productos para la piscina y también de una larga trayectoria a sus espaldas en el mundo de las piscinas. El mármol o cualquier otro material parecido puede parecer, a priori, un material ideal para construir un entorno lujoso, elegante. Sin embargo, en este caso, no habría seguridad en absoluto, es decir, hay una gran posibilidad de que las personas se resbalen cuando anden por los alrededores.

Para una mayor seguridad en los alrededores de la piscina es muy recomendable la piedra natural. Además, este material es uno de los más utilizados en la mayoría de las piscinas, debido a su rugosidad, que ayuda a evitar resbalones y accidentes. Además, otra ventaja de la piedra para los alrededores de la piscina es que es un material muy resistente y duradero, por lo que, resistirá muy bien a la humedad y a los cambios de temperatura que surgen en invierno y en verano. Por lo tanto, para coronar la piscina es un material perfecto. También es una buena idea escoger el suelo cerámico, que también tiene una gran resistencia y durabilidad.

La madera también es un material muy interesante debido a la calidez y comodidad que transmite, además de ser un material con un gran valor estético. No obstante, las maderas naturales tienen un mantenimiento complicado, ya que a la larga la humedad y las altas temperaturas pueden estropearlas. Lo mejor es optar por maderas exóticas, debido a que tienen una durabilidad mucho mayor. También es una buena idea optar por las maderas artificiales, ya que su composición es una mezcla de polímeros y fibras de madera que aguantan muy bien los exteriores.

