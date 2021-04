Alumnos sobrecargados, políticos que se venden Martín Martínez, Barcelona Lectores

@DiarioSigloXXI

domingo, 18 de abril de 2021, 01:19 h (CET) El divulgador científico Enrique Gracian, nos dice dos cosas importantes: 1.El inconsciente nunca descansa. Sus hallazgos afloran cuando no haces nada. No perdemos el tiempo, cuando miramos la luna, o pensamos en las musarañas. 2.Somos como átomos, o como planetas, atrapados en un campo gravitatorio, y nos cuesta cambiar de órbita.



Si consideramos el primer enunciado, los alumnos no deberían ir sobrecargado. Si queremos potenciar la creatividad debemos dejar que trabaje el inconsciente. Si les ponemos muchos deberes, no podemos esperar de ellos grandes cosas. Hay políticos que tuvieron unos profesores muy "Exigentes".(..).

Si consideramos el segundo enunciado, es mejor trasladarse a la política para hacer una reflexión jugosa. Gracian, nos dice lo que ya sabemos. ¡Nos cuesta cambiar!. Aunque, en política, siempre hemos visto cambios de órbita, o de chaqueta. En el último terremoto del partido de Arriadas en Murcia, hemos visto esto, y también una alteración del campo gravitatorio. Un centro de gravedad con pérdida de masa.

Dicho esto, que es muy genérico, quiero añadir una cosa: La Moción de Censura es un mecanismo previsto por la ley. La «compra» y, el transfuguismo, se puede denunciar. El PSOE ya lo ha hecho.

