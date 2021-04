Conociendo a Natura Estilo, tienda especializada en el cuidado capilar Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de abril de 2021, 16:24 h (CET)

Natura Estilo es una tienda especializada en el cuidado capilar. Ofrece atención personalizada a los clientes, tanto para la venta de productos y cambios de look, así como para la prevención de anomalías del cuero cabelludo y tratamientos para el pelo. El manifiesto de la empresa es que salud y belleza están totalmente ligadas. La fundadora de la tienda, Charo Pérez, ha estudiado y trabajado a lo largo de 30 años para demostrar en su negocio que la medicina y la estética se pueden retroalimentar, así se ha visto en fuentes de noticias.

Naturaleza y tecnología: el binomio de Charo Pérez Charo fundó Natura Estilo hace 30 años con la idea de llevarlo mucho más allá de un centro de belleza. Des del principio quiso demostrar que la belleza y la salud integral están conectadas. Después de estudiar sobre el tema y del contacto con especialistas del campo de la medicina, ha podido comprobarlo: la melena perfecta se consigue con el equilibrio entre salud mental, física y una adecuada rutina capilar. Para garantizar parte de ese equilibrio, el equipo de Natura Estilo enseña a sus clientes como se realiza un buen lavado de pelo, a corregir los malos hábitos y a iniciar buenas rutinas para cada tipo de pelo. Además, insiste en la detección de enfermedades a través del estado del cabello ya que, según afirman, es un gran indicativo.

Los pacientes oncológicos son algunos de sus clientes. Después de sufrir una experiencia personal que la acercó a este tipo de pacientes, Charo se esforzó en dedicarse plenamente a estos. Siguiendo la premisa de la retroalimentación entre belleza y salud, les acompaña durante todo el proceso más allá del aspecto capilar. Además, en su tienda ofrece productos especialmente creados para ellos como las fibras naturales para cejas, crece pestañas, pelucas, cosmética oncológica, con la diferencia es que detrás de esta tienda online esta una experta para ayudarte en cada momento .De la mano también esta Héctor su hijo que le acompaña codo con codo para tener y elegir lo mejor para cada cliente.

El centro Natura Estilo ofrece un cuidado integral a los clientes El equipo de Natura Estilo quiere ofrecer unos resultados óptimos a todos sus clientes. En la peluquería se trabaja estudiando aspectos como las facciones de su rostro y el tono de piel para garantizar el color y el corte perfecto, tanto del pelo como de la barba. Además, trabajan con productos NAF (Not Agressive Formulation) para asegurar un tratamiento capilar sin sustancias tóxicas.

Otro de los factores que garantiza la satisfacción de los clientes es que únicamente trabajan con las marcas líderes del sector: Demeral, Incha, Beaute Pacifique, Retro Upgrade, Christine Headwear, Physia oe, viñali, etc. También son los distribuidores del sistema de integración de cabello que, más que una extensión, ayuda a la propia melena a crecer cuando el cabello es débil dando apoyo a ese cabello débil para que Cold Hair (integración de cabello) en Toledo y Madrid. Por otro lado, tienen a la venta productos profesionales como secadores, rizadores, planchas, cepillos y pelucas naturales y sintéticas.

La tienda no solo ofrece productos para el cabello, sino también para el rostro y el cuerpo. Además, ayuda a los profesionales del sector a partir de formaciones y distribución. En definitiva, Natura Estilo proporciona un cuidado integral a los clientes, con el fin de garantizar la salud y belleza.

